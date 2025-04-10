В среду, 9 апреля, Рийгикогу принял в третьем чтении поправки к Закону о церквях и приходах, в случае вступления в силу которых Эстонская православная христианская церковь должна будет разорвать свою связь с Москвой.
Поздно вечером в среду ЭПХЦ выступила с заявлением, в котором отметила, что принятие поправок к закону не ограничивает ее право исповедовать и защищать свою веру.
«9 апреля в Рийгикогу были приняты поправки к закону о церквях и приходах, которые напрямую затрагивают всех нас. Хотя законы должны быть универсальными, очевидно, что в данном случае речь идет о законе, направленном конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря. Несмотря на то, что мы всегда были законопослушной Церковью, соблюдали все законы Эстонской Республики и вносили свой вклад в благополучие эстонского общества, было необходимо изменить закон, - говорится в заявлении, а также отмечается, что ЭПХЦ намерена обратиться к президенту и канцлеру юстиции, чтобы они дали свою оценку ситуации.
Также церковь намерена обратится в международные организации.
«Принятые сегодня (в среду - прим.) поправки к закону стали ожидаемым результатом, учитывая весь ход процесса. Однако это не означает, что мы отказываемся от своих прав и принципов», - говорится в сообщении.
Хронология важнейших событий
18 января 2024 года Департамент полиции и погранохраны сообщил, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), из соображений государственной безопасности.
«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения», - пояснил тогда руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
«По оценке Полиции безопасности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл последовательно занимается оправданием и поддержкой кровавой агрессии кремлевского режима против Украины. Деятельность как Патриарха Кирилла, так и митрополита Евгения помогала распространять и поощрять политику внутренней безопасности РФ в Эстонии», - сказал Ару и добавил, что следует также помнить о том, что после начала полномасштабной войны в Украине Рийгикогу признал Российскую Федерацию террористическим государством.
27 марта 2024 года в Москве состоялся съезд Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла. Тогда был принят документ («Наказ»), где российское вторжение в Украину было объявлено «священной войной».
В документе утверждалось, что вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Патриарх Кирилл также заявил, что постсоветские страны (включая Эстонию) должны войти в сферу влияния РФ, фактически призывая к их ликвидации как независимых государств.
Эстонская православная церковь тогда открестилась от этих заявлений, однако сам митрополит Евгений промолчал и до сих пор так и не выступил с суждением позиции патриарха Кирилла.
11 апреля тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией из-за оправдания агрессии. По его словам, патриарх Кирилл и РПЦ сейчас ничем не отличаются от экстремистов, ведущих «священную войну» против Запада, и подчиненность ЭПЦ МП Москве представляет угрозу безопасности.
23 апреля Ляэнеметс посетил Пюхтицкий Успенский женский монастырь, который напрямую подчиняется патриарху Кириллу, чтобы лично убедить руководство монастыря принять самостоятельность.
Он разъяснил, почему позиция Московского патриархата представляет проблему для безопасности Эстонии, и предложил монастырю найти способ прекратить подчинение Москве.
Ляэнеметс тогда предупредил, что если решения об отделении не последует, государству, возможно, придется через суд добиваться принудительного прекращения деятельности тех приходов и обителей, что остаются под прямой юрисдикцией РПЦ. При этом министр заверил, что власти хотят избежать эскалации и дать православным приходам время на самостоятельное решение.
6 мая 2024 года Рийгикогу принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации». Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.
В августе 2024 соответствии с договоренностями, чрезвычайный Собор ЭПЦ МП утвердил изменения устава с целью подчеркнуть административную самостоятельность церкви в Эстонии. В частности, были удалены прямые указания на подчинение Москве. Однако Тартуский уездный суд счел принятые меры недостаточными и указал на необходимость более явного изменения статуса.
В то же время епископ тартуский Даниил сказал, что и руководство церкви, и прихожане против перехода ЭПЦ МП в подчинение Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата, на котором настаивают светские власти Эстонии.
В конце августа он заявил, что у ЭПЦ МП нет никаких оснований менять своего предстоятеля, которым является митрополит Евгений, вынужденно покинувший Эстонию из-за непродленного вида на жительство.
«Для нашей церковной структуры нет здесь никаких поводов... То есть митрополит против церкви не ошибался, не совершал какие-либо церковные преступления, из-за которых мы могли бы сейчас сказать, что мы его уже не признаем своим предстоятелем. Он остается главой нашей Эстонской православной церкви», - пояснил Даниил.
В октябре 2024 года, учитывая недостаточность добровольных шагов, Ляэнеметс внес в правительство предложение о поправках к Закону о церквях и приходах.
«Я предлагаю правительству внести изменения в Закон о церквях и приходах, чтобы запретить любые отношения между церквями, приходам, объединениям приходов, монастырями или другими религиозными организациями в Эстонии с иностранными структурами, которые представляют угрозу общественному или конституционному порядку в нашей стране, поддерживают военную агрессию, призывают к войне, терроризму или к другим формам насилия», - заявил Ляэнеметс.
23 января нынешнего года правительство Эстонии одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, напрямую запрещающий деятельность в стране религиозных организаций, управляющихся из государств-агрессоров.
19 февраля и 26 марта прошли соответственно первое и второе чтения законопроекта в Рийгикогу.
Фракции EKRE и Центристской партии предложили прекратить второе чтение законопроекта, но их инициатива не получила поддержки в Рийгикогу. За проголосовали 15 депутатов, против - 69. Тем самым законопроект прошел второе чтение.
Эстонская православная христианская церковь выпустила ряд заявлений, что этот закон нарушает с их точки зрения свободу вероисповедания и активно использует юристов для защиты своей позиции. Епископ тартуский Даниил объяснял, что каноническую связь с Москвой прервать нельзя, с чем не согласились эксперты-богословы, которые обратили внимание на то, что это вопрос желания. Пока не ясно, намерена ли церковь продолжать баталии с государством.
Неразбериха со сменой названия
25 марта ЭПЦ МП получила в суде право называть себя Эстонская христианская православная церковь. В регистрации этого названия изначально было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.
«К сожалению, одна лишь смена названия не решит проблему того, что церковью, находящейся в Эстонии, по-прежнему управляют из Москвы. Однако государство по-прежнему считает необходимым разорвать такие связи», - 26 марта сказал руководитель отдела по делам религии и гражданского общества МВД Мартин Тулит.
2 апреля ЭПЦ МП официально зарегистрировала новое название. Теперь эта церковь называется - Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ).
«Новое наименование подчеркивает нашу миссию - служить всем жителям Эстонии, сохраняя преемственно и непрерывно многовековые традиции православия в Эстонии. Мы стремимся быть открытой и неотъемлемой частью эстонского общества», - уточняют в Эстонской Православной Христианской Церкви.
Массированная информационная кампания против Эстонии
На фоне изменений в Законе о церквях и приходах активно разворачивается информационная кампания России, направленная на дискредитацию Эстонии. По данным Министерства внутренних дел, распространяемая ложная информация имеет массовый характер, создавая впечатление, что в Эстонии нарушается свобода вероисповедания.
С 2022 года Россия пытается создать широкую информационную сеть для достижения своих целей. На данный момент используется более ста доменов на разных языках. В прошлом году на этих ресурсах было опубликовано 3,6 миллиона новостей. Только в марте на тему изменений в Законе о церквях и приходах было опубликовано более 50 статей.
Эти нарративы проникли и в эстонское информационное пространство и веб-ресурсы. Чаще всего распространяется ложь, что в Эстонии хотят запретить русскую православную церковь и что государство принуждает местных религиозных деятелей менять свою веру или исповедание. Также создаются фальшивые сайты, имитирующие известные СМИ, чтобы создать впечатление легитимности распространяемой информации. Кроме того, часто используются вымышленные источники или полностью выдуманные интервью, которые изображают Эстонию в негативном свете.
Пресс-служба ЭПХЦ заявила, что они не сотрудничают с российскими СМИ и рекомендуют своим прихожанам черпать информацию из церковных каналов и надежных эстонских медиа.