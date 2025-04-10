СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар на кладбище, кража с проникновением, застрявший на балконе человек

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже с проникновением, а также об очередных случаях мошенничества. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на кладбище и о застрявшем на балконе человеке.
Насилие
7 апреля 28-летний мужчина во время ссоры избил свою подругу в городе Выхма.
9 апреля 58-летний мужчина нанес увечья 19-летнему юноше на улице В. Герасимова в Нарве.
9 апреля 35-летний мужчина попытался украсть алкоголь и радио из магазина на улице Лоона в поселке Кохила одноименной волости, и угрожал ножом 64-летней продавщице. Полиция задержала угрожавшего по подозрению в совершении преступления.
В жилом доме в центре Таллинна между сожителями произошел словесный конфликт, в ходе которого 18-летняя девушка избила мужчину.
В жилом доме в Лаагри 45-летний мужчина напал на свою жену и избил ее.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
В деревне Рообука было разбито окно террасы и из квартиры были украдены 800 евро наличными, розовый смартфон iPhone 15 и белый планшет iPad. По предварительным данным ущерб составил 2650 евро.
Мошенничество
В полицию поступило сообщение, что 4 апреля 42-летний мужчина продавал товар на Facebook Marketplace, и с ним связался покупатель, который захотел оформить доставку через курьерскую службу DPD. Покупатель прислал сообщение со ссылкой на поддельный сайт DPD, где продавец для подтверждения личности вошел в интернет-банк и подтвердил вход с помощью PIN-кодов Smart-ID. Мужчина обнаружил, что с расчетного счета его предприятия был совершен перевод на литовский банковский счет в размере 2990 евро.
В полицию поступило сообщение, что 6 апреля 34-летний мужчина нашел в Facebook якобы анкету от банка LHV, где нужно было ввести логин интернет-банка и подтвердить вход с помощью PIN-кодов Smart-ID. Мужчина обнаружил, что с его счета были сделаны два перевода на банковские счета в Литве на общую сумму 10 800 евро.
В полицию поступило сообщение от 34-летней женщины, проживающей на улице Лийвалая в Таллинне, что при продаже товара через Facebook Marketplace мошенник, выдававший себя за покупателя, направил ее на поддельную копию сайта Omniva, где для авторизации требовался PIN2. В результате мошенничества были повышены лимиты по ее банковским счетам, и со счета было переведено в общей сложности 8900 евро.
Жительница деревни Юкснурме сообщила в полицию, что получила сообщение в Facebook от аккаунта своего родственника с просьбой отправить номер ее телефона. После этого тот же человек попросил переслать код из полученного сообщения, утверждая, что она выиграла денежный приз в акции магазина Maxima. Чтобы получить приз, якобы требовалось подтверждение через Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее счета было списано около 890 евро.
В полицию обратилась женщина, сообщившая, что мошенники позвонили ее 95-летней матери и заявили, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
8 апреля женщине написали в Messenger, уведомив, что она выиграла 1300 евро в розыгрыше от Maxima. Для получения выигрыша ей прислали ссылку, где нужно было выбрать свой банк и ввести PIN1 и PIN2. Через некоторое время она обнаружила, что с ее банковского счета на неизвестный литовский счет было переведено 790 евро.
Безопасность на границе
За последние сутки на погранпункте «Нарва» было отказано во въезде в Эстонию одному гражданину России и одному гражданину Пакистана, поскольку у них отсутствовали необходимые документы или было установлено, что они представляют угрозу общественному порядку.
Пожары
9 апреля в 12:54 в Центр тревоги поступила информация о задымлении в двухэтажном деревянном доме на улице Мадара в столичном районе Кристийне. На место прибыли профессиональные спасатели Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла и Пирита, а также спасатели-добровольцы Саку и Копли. Спасатели в противодымном снаряжении сразу начали эвакуацию людей из здания. Из дома были выведены три человека, одного из них доставили в больницу для дополнительного осмотра. Пожар был локализован в 13:16. Возгорание началось в квартире на первом этаже из-за оставленной включенной переносной электроплиты, которая, нагреваясь, подожгла стоящую рядом мебель и обои. Пожар был потушен, помещение проветрено, спасательная операция завершилась в 13:56.
9 апреля в 14:42 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Пыйтсе. Предположительно, пожар начался из-за дерева, упавшего на линию электропередачи, в результате чего провод упал на землю и воспламенил сухую траву. Огонь распространился примерно на четыре гектара, но благодаря благоприятному направлению ветра не перекинулся на лес. Пожар был ликвидирован спасателями к 15:39.
9 апреля в 16:36 спасатели выехали на улицу Паазику в Ласнамяэ, где на пятом этаже девятиэтажного дома ощущался запах гари. Поступило также второе сообщение от соседа этажом выше, который видел густой дым, поднимающийся с балкона ниже. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Кесклинна, а также автолестница из Лиллекюла. На месте выяснилось, что житель квартиры вышел из помещения, а в ванной комнате горела куча одежды. Пожар был потушен к 16:52. Ванная комната получила серьезные повреждения, потолок в прихожей - следы от дыма. Житель был доставлен в больницу. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Причина возгорания выясняется в ходе расследования.
9 апреля в 19:51 поступило сообщение, что на кладбище в городе Выру опрокинутая поминальная свеча подожгла венок и еловые ветки на могиле. Заявитель потушил пожар самостоятельно с помощью песка. Спасатели убедились, что опасности больше нет.
10 апреля в 06:45 поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле на улице Яама в Йыгеве, недалеко от железной дороги. Позже стало известно, что машинист поезда помог потушить пожар с помощью порошкового огнетушителя. Спасатели проверили автомобиль, угрозы больше не было.
ДТП
9 апреля в 10:53 спасатели получили вызов на место ДТП в деревню Марамаа волости Тарту. Они отсоединили аккумулятор от одной из машин и засыпали вытекшие жидкости абсорбентом.
Прочее
9 апреля в 15:22 в Центр тревоги поступил сообщение, что в Нарве на Таллиннском шоссе оторвало металлический лист с крыши жилого дома, и он представляет опасность для пешеходов. Спасатели убедились, что на крыше четырехэтажного дома из-за сильного ветра оторвало 5-7 метров кровельного покрытия. Территория была огорожена сигнальной лентой, а решением ситуации занялся председатель квартирного товарищества.
9 апреля в 20:21 в Центр тревоги поступило сообщение о человеке, застрявшем на балконе своей квартиры на Палдиском шоссе в районе Пыхья-Таллинн. Звонок поступил от соседа. Спасатели Лиллекюла попали в квартиру, не повредив дверь, и открыли балконную дверь.