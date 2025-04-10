СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар на кладбище, кража с проникновением, застрявший на балконе человек

В полицию поступило сообщение от 34-летней женщины, проживающей на улице Лийвалая в Таллинне, что при продаже товара через Facebook Marketplace мошенник, выдававший себя за покупателя, направил ее на поддельную копию сайта Omniva, где для авторизации требовался PIN2. В результате мошенничества были повышены лимиты по ее банковским счетам, и со счета было переведено в общей сложности 8900 евро.

Жительница деревни Юкснурме сообщила в полицию, что получила сообщение в Facebook от аккаунта своего родственника с просьбой отправить номер ее телефона. После этого тот же человек попросил переслать код из полученного сообщения, утверждая, что она выиграла денежный приз в акции магазина Maxima. Чтобы получить приз, якобы требовалось подтверждение через Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее счета было списано около 890 евро.

В полицию обратилась женщина, сообщившая, что мошенники позвонили ее 95-летней матери и заявили, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

8 апреля женщине написали в Messenger, уведомив, что она выиграла 1300 евро в розыгрыше от Maxima. Для получения выигрыша ей прислали ссылку, где нужно было выбрать свой банк и ввести PIN1 и PIN2. Через некоторое время она обнаружила, что с ее банковского счета на неизвестный литовский счет было переведено 790 евро.

Безопасность на границе