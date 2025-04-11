Православная церковь отреагировала на запрос МВД об уставах приходов: на удаленной связи был митрополит Евгений

Вчера МВД Эстонии обратилось с письмом к руководству Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ), связанной с Московским патриархатом, в котором попросило для ознакомления проект новой редакции приходских уставов. Заседавший вчера же Синод ЭПХЦ обсудил это письмо и решил, что к сотрудничеству готов, но сейчас давать чиновникам документ церковь не станет, так как в надзоре государства не нуждается.
Уже в ближайшее воскресенье, 13 апреля, приходы ЭПХЦ должны будут принять устав в новой редакции. Уставы были разосланы всем приходам и, скорее всего, варианта «рассмотреть и не принять» у приходов нет.
По достоверным данным Rus.Postimees, на заседании Синода было сказано, что все настоятели приняли к сведению то, что ближайшее воскресенье должны быть приняты уставы в новой редакции.
Члены Синода считают, что особенно важных изменений, которые влияли бы на жизнь приходов, в новом уставе нет. Необходимость его срочного принятия объясняется сменой названия церкви и тем, что действующие уставы приняты очень давно и устарели.
МВД хотело бы посмотреть новый устав
МВД, видимо, в этом сомневается. Руководитель отдела по делам религии и гражданского общества МВД Мартин Тулит написал вчера обращение к архиереям ЭХПЦ - епископу Даниилу, епископу Лазарю и епископу Сергию. В нем он сослался на публикацию Rus.Postimees, в которой говорилось, что православная церковь срочно меняет уставы своих приходов.
Он указал, что в МВД хотели бы уточнить, согласованы ли новые формулировки типового устава приходов с действующим зарегистрированным уставом ЭХПЦ.
Чтобы избежать возможных правовых несоответствий между новым уставом приходов и действующим уставом ЭПХЦ, МВД порекомендовало представить в министерство проект нового устава.
МВД попросило текст «для предварительной проверки» законности внесенных изменений, что сэкономит время членов приходов, которые будут принимать решения об изменении устава.
«Если новые положения не соответствуют действующим правовым нормам, подача уставов с противоречивыми формулировками в реестр может закончиться отказом в регистрации. В таком случае весь процесс изменений придется начинать заново», - говорится в письме МВД.
«Просим вас прислать текст устава прихода с измененными формулировками. Это позволит сравнить его с действующим уставом приходов в регистре и уставом ЭХПЦ, а при необходимости дать рекомендации для исправления текста», - написал Мартин Тулит.
На Синоде решили устав не давать
Вопрос о том, как реагировать на письмо МВД, руководители ЭХПЦ обсудили на вчерашнем Синоде и мнения разделились. В заседании по удаленной связи участвовал митрополит ЭПХЦ Евгений.
Епископ Даниил высказал мнение, что логично было бы представить текст министерству. «Была бы сейчас некая логика с нашей стороны, чтобы мы это предложение не проигнорировали, представили на рассмотрение» - сказал епископ.
С другой стороны заседание проходило в четверг. «Если мы в четверг отправим после обеда наш устав и попросим в пятницу дать ответ, что "вы же согласны, здесь нет ничего незаконного"... Вот этот шаг пройдет не так быстро. Вот в этом я сильно сомневаюсь», - сказал Даниил.
По его мнению, надо решить, как поступить, чтобы сейчас этот шаг церкви не выглядел как игнорирование конструктивного предложения со стороны министерства. «Это такой вопрос, который я никак не берусь единолично решать», - сказал епископ, предложив выслушать мнения митрополита и юриста церкви.
Иное мнение высказал юрист Церковного Управления ЭПХЦ Сергей Чуркин: «Сейчас пришло письмо из министерства, которое говорит о том, что наш типовой устав приходской, который принят Синодом, не соответствует нашему церковному уставу. Наверное, это все-таки преувеличение».
Чуркин также напомнил, что в этом письме не говорится, что устав не соответствует закону. «По идее, если министерство хочет нас надзирать или свои полномочия осуществлять, то оно должно смотреть, соответствуют ли наши действия или документы закону», - высказался Чуркин.
«Мне представляется, что мы, наверное, сами можем разобраться, соответствует или не соответствует нашему церковному уставу», - резюмировал юрист. Он напомнил, что перед тем, как последние изменения устава ЭПХЦ были поданы в регистр, они согласовывались МВД.
«И нам на трех страницах написали, какие у нас несоответствия, замечания и тому подобное. В конечном итоге регистр принял из всего этого только три замечания, которые были в ходе переговоров с регистром или там судебных прений решены. И наш устав был с новым названием зарегистрирован», - сказал Сергей Чуркин.
«Мне представляется, что нынешнее предложение, которое сделали в последний момент, когда уже типовой устав Синодом утвержден, нет никакого смысла нам задерживаться сейчас на согласование его с министерством», - сказал юрист церкви.
«По процедуре нынешней при подаче всех этих уставов регистр может запросить мнение у министерства, и в рамках общения с регистром все возможные или необходимые несоответствия можно будет устранить», - уточнил Чуркин. Он считает, что на предварительном согласовании церковь только потеряет время.
«Понятно, что министерство является той структурой, с которой мы будем и впредь иметь связь. Чтобы овцы были целы и волки сыты, мы продолжим свою деятельность как у нас было задумано и заодно предоставим им [устав]. Можете убедиться, что здесь нет ничего несоответствующего. Заодно им отправить этот устав», - предложил свой вариант епископ Даниил.
По его словам, в этом случае получилось бы, что церковь письмо восприняла, но в то же время она «продолжила бы свою деятельность». Юрист Сергей Чуркин отметил, что письмо МВД невежливое, так как МВД обратилось к трем епископам, тогда как у ЭПХЦ есть предстоятель.
«В этом смысле оставить его без ответа можно. Можно на него ответить, - сказал Чуркин. - Но посылать им устав сейчас, причем полученный таким нехорошим способом (имеется ввиду, что МВД узнало о новом уставе из прессы - прим.ред.), наверное в этом смысле это сотрудничество не очень было бы понятно всем».
Проверка текста - инициатива министерства
Участники заседания сошлись на том, что церковь имеет право сразу подавать измененный устав в регистр, а письмо МВД - это инициатива министерства в создавшейся ситуации. «Они хотят заранее посмотреть. Но если мы им не даем, мы не нарушаем закон», - сказано было на собрании.
Решено было, что игнорировать письмо не надо, но «очень корректно, вежливо ответить письмом и не направлять сам устав», а ответить, что основная причина изменений была в том, что наименования приходов не соответствовали реальному положению после регистрации нового названия церкви.
Участвовавший в собрании сотрудник Информационного отдела Таллинской епархии протоиерей Игорь Прекуп задал вопрос Сергею Чуркину, которым подтвердил, что архиерей в новом уставе стал членом приходского управления.
«Как я понимаю, название зарегистрировано вместе с новым церковным уставом, где в разделе архиерей не записан как участник непосредственно приходского управления и причта. Не может ли вот это расхождение стать поводом для придирок со стороны регистрирующего органа?» - спросил Прекуп.
«Мы сейчас можем гадать, искать варианты, по которым нам могут представить какие-то придирки. Сейчас для нас главное принять эти уставы и отправить их в регистр. Если регистр предъявит нам какие-то претензии, вопросы и тому подобное, мы можем подумать над этим», - ответил Чуркин.