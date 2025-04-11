Православная церковь отреагировала на запрос МВД об уставах приходов: на удаленной связи был митрополит Евгений

Иное мнение высказал юрист Церковного Управления ЭПХЦ Сергей Чуркин: «Сейчас пришло письмо из министерства, которое говорит о том, что наш типовой устав приходской, который принят Синодом, не соответствует нашему церковному уставу. Наверное, это все-таки преувеличение».

Чуркин также напомнил, что в этом письме не говорится, что устав не соответствует закону. «По идее, если министерство хочет нас надзирать или свои полномочия осуществлять, то оно должно смотреть, соответствуют ли наши действия или документы закону», - высказался Чуркин.

«Мне представляется, что мы, наверное, сами можем разобраться, соответствует или не соответствует нашему церковному уставу», - резюмировал юрист. Он напомнил, что перед тем, как последние изменения устава ЭПХЦ были поданы в регистр, они согласовывались МВД.

«И нам на трех страницах написали, какие у нас несоответствия, замечания и тому подобное. В конечном итоге регистр принял из всего этого только три замечания, которые были в ходе переговоров с регистром или там судебных прений решены. И наш устав был с новым названием зарегистрирован», - сказал Сергей Чуркин.

«Мне представляется, что нынешнее предложение, которое сделали в последний момент, когда уже типовой устав Синодом утвержден, нет никакого смысла нам задерживаться сейчас на согласование его с министерством», - сказал юрист церкви.