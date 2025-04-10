Работодатели будут получать автоматические сообщения об участии резервиста в сборах

Работодатель получит уведомление только в том случае, если резервист даст на это согласие в онлайн-среде срочной военной службы. Уведомление будет отправлено на официальный адрес электронной почты учреждения, указанный в Коммерческом регистре. Цель нововведения - упростить и ускорить процесс информирования работодателя или учебного заведения о предстоящем участии резервиста в учебных или дополнительных сборах.

«Ранее ответственность за уведомление о вызове на учебные сборы лежала исключительно на самом резервисте. Теперь, предоставив согласие на отправку уведомления через онлайн-среду, взаимодействие между государством и гражданином становится проще и удобнее», - отметил глава отдела анализа и планирования Департамента оборонных ресурсов Тынис Сынум.