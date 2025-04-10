Работодатели будут получать автоматические сообщения об участии резервиста в сборах

С апреля в Эстонии запущена система автоматического уведомления работодателей и учебных заведении об участии резервиста в учениях.
Работодатель получит уведомление только в том случае, если резервист даст на это согласие в онлайн-среде срочной военной службы. Уведомление будет отправлено на официальный адрес электронной почты учреждения, указанный в Коммерческом регистре. Цель нововведения - упростить и ускорить процесс информирования работодателя или учебного заведения о предстоящем участии резервиста в учебных или дополнительных сборах.
«Ранее ответственность за уведомление о вызове на учебные сборы лежала исключительно на самом резервисте. Теперь, предоставив согласие на отправку уведомления через онлайн-среду, взаимодействие между государством и гражданином становится проще и удобнее», - отметил глава отдела анализа и планирования Департамента оборонных ресурсов Тынис Сынум.
Ближайшие крупные учебные сборы - это масштабные учения «Еж», которые пройдут с 5 по 23 мая. В них примет участие более 13 000 военнослужащих.