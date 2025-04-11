Пт, 11.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Союз автовладельцев Эстонии призвал правящую коалицию отменить автоналог

В Эстонии по-прежнему остается весьма немалое количество недовольных введением автоналога.
В Эстонии по-прежнему остается весьма немалое количество недовольных введением автоналога. Фото: Liis Treimann

Правление Эстонского союза автовладельцев (EAOL) в пятницу выступило с предложением в форме публичного обращения к входящим в правящую коалицию фракциям Партии реформ и Ээсти 200 в Рийгикогу отменить вступивший в силу с 1 января закон о налоге на транспортные средства.

Как отмечается в тексте обращения, по мнению председателя правления EAOL Прийта Таммерайда, коалиция должна серьезнее, чем раньше, подумать об отмене налога на автомобили.

«Сегодня поддержка правящей коалиции составляет менее 20 процентов, и только 52 из 101 депутата Рийгикогу поддерживают налог на автомобили. В то же время более четырех пятых населения Эстонии выступают против налога на автомобили», - сказал Таммерайд, отметив, что нельзя игнорировать тот факт, что налог на автомобили находится в вопиющем противоречии с реальностью и стал синонимом несправедливости.

Читайте также

«Канцлер юстиции Юлле Мадизе также высказалась по вопросу налога на автомобили, обратив внимание на его неконституционность. Кроме того, из происходящего сегодня в государственном парламенте ясно, что ни Партия реформ, ни "Ээсти 200", ни социал-демократы, которые были вынуждены выйти из коалиции, не хотят брать на себя ответственность за принятие налога на автомобили», - отметил он.

Подписавшие петицию члены правления союза автовладельцев также обращают внимание членов Рийгикогу на то, что налог на транспортные средства имеет особый статус в восстановившей свою независимость Эстонии.

«Ни одному другому налогу не предшествовала подобная общественная оппозиция: Союз автовладельцев Эстонии собрал в общей сложности 77 442 подписи против введения налога на автомобили, - сообщил Таммерайд. - Это абсолютный рекорд по сбору подписей в Эстонии. Для сравнения, под народной петицией за равенство в браке подписались 35 805 человек. Мы хотели бы подчеркнуть, что эта народная инициатива была одобрена парламентом».

На заседании 10 апреля Рийгикогу 68 голосами поддержало предложение канцлера юстиции привести автоналог в соответствие с Конституцией и передало проект в финансовую комиссию, где будет обсуждаться, как это можно сделать. «В свете этого всем членам Рийгикогу стоит рассмотреть вопрос о полной отмене этого бестолкового налога», - призвал Таммерайд.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх