Союз автовладельцев Эстонии призвал правящую коалицию отменить автоналог

Как отмечается в тексте обращения, по мнению председателя правления EAOL Прийта Таммерайда, коалиция должна серьезнее, чем раньше, подумать об отмене налога на автомобили.

«Сегодня поддержка правящей коалиции составляет менее 20 процентов, и только 52 из 101 депутата Рийгикогу поддерживают налог на автомобили. В то же время более четырех пятых населения Эстонии выступают против налога на автомобили», - сказал Таммерайд, отметив, что нельзя игнорировать тот факт, что налог на автомобили находится в вопиющем противоречии с реальностью и стал синонимом несправедливости.

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«Канцлер юстиции Юлле Мадизе также высказалась по вопросу налога на автомобили, обратив внимание на его неконституционность. Кроме того, из происходящего сегодня в государственном парламенте ясно, что ни Партия реформ, ни "Ээсти 200", ни социал-демократы, которые были вынуждены выйти из коалиции, не хотят брать на себя ответственность за принятие налога на автомобили», - отметил он.

Подписавшие петицию члены правления союза автовладельцев также обращают внимание членов Рийгикогу на то, что налог на транспортные средства имеет особый статус в восстановившей свою независимость Эстонии.

«Ни одному другому налогу не предшествовала подобная общественная оппозиция: Союз автовладельцев Эстонии собрал в общей сложности 77 442 подписи против введения налога на автомобили, - сообщил Таммерайд. - Это абсолютный рекорд по сбору подписей в Эстонии. Для сравнения, под народной петицией за равенство в браке подписались 35 805 человек. Мы хотели бы подчеркнуть, что эта народная инициатива была одобрена парламентом».