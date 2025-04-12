Эксперты обсудили идею введения оплачиваемых выходных для женщин во время менструации

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv широкое обсуждение вызвала инициатива, предлагающая предоставить женщинам два оплачиваемых выходных дня в период менструации. Однако, как передает портал RUS.TVNET, идея вызвала сдержанную реакцию у врачей и работодателей - они сомневаются, что подобная практика может стать устойчивой нормой.
Автор инициативы Мария Ушканова предлагает внести поправки в Трудовой закон, которые позволили бы женщинам самостоятельно выбирать до двух оплачиваемых дней в месяц в зависимости от состояния здоровья и самочувствия. При этом уровень зарплаты не снижался бы, такие дни приравнивались бы к больничным, сохраняя средний доход.
По словам Ушкановой, на практике женщинам не всегда выдают больничный даже при сильных болях, если не диагностировано серьезное заболевание, например эндометриоз. Хотя это состояние сопровождается хроническими тазовыми болями и может привести к бесплодию, жалобы на боль без установленного диагноза часто игнорируются.
«Я верю, что, возможно, женщинам с диагнозом все же откроют больничный, - говорит Ушканова. - Но ведь не у всех он есть, и не все решаются об этом говорить. Я хочу, чтобы каждая женщина, которой действительно плохо, могла взять пару дней для отдыха - официально, без страха и стыда».
Гинеколог, акушер и депутат Сейма Ингрида Цирцене считает иначе: если у женщины есть проблемы со здоровьем, она должна обратиться к врачу. По ее словам, менструация - физиологический процесс, и в большинстве случаев он не мешает повседневной жизни. Если же возникают трудности, цикл можно отрегулировать с помощью гинеколога.
Свою позицию высказала и Лига Козловска - депутат Сейма и председатель правления Латвийской ассоциации сельских врачей (СЗК). Она не поддерживает инициативу, считая, что менструация - это часть нормальной физиологии, и цикл у каждой женщины протекает индивидуально. Хотя Козловска признает, что бывают исключительные случаи, когда во время месячных обостряются заболевания, это, по ее мнению, не может быть основанием для регулярного освобождения от работы или учебы.
По ее наблюдениям, чаще всего с жалобами обращаются молодые девушки, страдающие от выраженного предменструального синдрома. Именно они наиболее чувствительны к гормональным изменениям и часто испытывают сильные боли или обильное кровотечение.
«Как врач, я могу освободить такую девушку от учебы на один-два дня, если это необходимо, - поясняет Козловска. - Но это не может происходить каждый месяц. Я могу дать советы, как облегчить симптомы, но в случае трудоспособных женщин я считаю достаточным обратиться к врачу при необходимости».
Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс также напомнил, что уже сегодня любой работник в Латвии имеет право взять больничный, если чувствует себя плохо, независимо от пола. По его мнению, новые законы в этом направлении не нужны: «Действующее законодательство уже дает возможность брать больничный при плохом самочувствии, в том числе и во время менструации. Мы не видим необходимости создавать дополнительные механизмы».
Тем не менее, общественный отклик оказался сильным: инициатива собрала более 10 000 подписей, что означает автоматическое включение ее в повестку дня профильной комиссии Сейма. Обсуждение продолжится на государственном уровне.