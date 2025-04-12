Эксперты обсудили идею введения оплачиваемых выходных для женщин во время менструации

Автор инициативы Мария Ушканова предлагает внести поправки в Трудовой закон, которые позволили бы женщинам самостоятельно выбирать до двух оплачиваемых дней в месяц в зависимости от состояния здоровья и самочувствия. При этом уровень зарплаты не снижался бы, такие дни приравнивались бы к больничным, сохраняя средний доход.

По словам Ушкановой, на практике женщинам не всегда выдают больничный даже при сильных болях, если не диагностировано серьезное заболевание, например эндометриоз. Хотя это состояние сопровождается хроническими тазовыми болями и может привести к бесплодию, жалобы на боль без установленного диагноза часто игнорируются.

«Я верю, что, возможно, женщинам с диагнозом все же откроют больничный, - говорит Ушканова. - Но ведь не у всех он есть, и не все решаются об этом говорить. Я хочу, чтобы каждая женщина, которой действительно плохо, могла взять пару дней для отдыха - официально, без страха и стыда».

Гинеколог, акушер и депутат Сейма Ингрида Цирцене считает иначе: если у женщины есть проблемы со здоровьем, она должна обратиться к врачу. По ее словам, менструация - физиологический процесс, и в большинстве случаев он не мешает повседневной жизни. Если же возникают трудности, цикл можно отрегулировать с помощью гинеколога.