В понедельник Полиция безопасности (КаПо) представила свой новый ежегодник, в котором львиная доля была посвящена влиянию России на Эстонию. Пресс-конференция началась в 10:30.
Полиция безопасности (КаПо) отмечает в своем недавно опубликованном ежегоднике, что угроза конституционному строю Эстонии по-прежнему исходит главным образом от агрессивных внешнеполитических целей России, при реализации которых все чаще объектом нападок становится молодежь. В этой деятельности активное участие принимает и посольство России в Эстонии.
«Можно сказать, что пропагандистской враждебности в физическом пространстве, то есть на улице, стало меньше, а подстрекательство и враждебность все больше перемещаются в виртуальное пространство. В рамках влияния добавилось во много раз больше опасных и скрытых актов саботажа», - отмечает КаПо.
Если в прошлогоднем отчете подчеркивалась региональная маргинализация Эстонии, которую Россия пытается использовать в своих раскольнических действиях, то в этом году основное внимание уделяется молодежи.
«Люди, на которых напрямую влияет пропаганда кремлевского режима в эстонском обществе, в основном пожилые, и их число сокращается. Большинство русскоязычного населения Эстонии предпочитает эстонское и западное информационное и ценностное пространство автократической России. Уличная политика Кремля в Эстонии находится на низком уровне из-за санкций и активистов, переехавших в Россию. Поэтому для продолжения своей раскольнической политики и сохранения сокращающейся сферы влияния Кремль пытается активнее приглашать на мероприятия в России молодежь, проживающую в соседних странах, которую, по мнению Кремля, легче привлечь», - отмечает КаПо.
Цель состоит в том, чтобы впоследствии использовать их в геополитических целях или для влияния на политику стран их проживания. «Россия использует эту тактику уже несколько десятилетий, но пока она не принесла особого успеха в Эстонии. Если в начале войны пропагандистских мероприятий, нацеленных на молодежь за рубежом, было несколько меньше, то сейчас Кремль снова активно предлагает онлайн- и другие программы, конкурсы, экскурсии, олимпиады и прочее под видом пропагандистских мероприятий для привлечения молодежи», - отмечает КаПо.
Смолодежью в первую очередь работают в сети, поскольку таким образом можно установить прямой контакт, который может остаться незамеченным взрослыми.
Молодежь в Эстонии и других странах не привлекают российские пропагандистские мероприятия, связанные со Второй мировой войной. Даже российские школьники мало интересуются историей. Таким образом, мероприятия, по данным КаПо, продвигаются как за рубежом, так и в России через современные темы, такие как ИТ, окружающая среда, СМИ, международные отношения, деловые отношения, предпринимательство и т.п.
«Влияние на молодежь является приоритетом раскольнической политики Кремля даже в период войны с Украиной. Эта задача возлагается на российские загранучреждения. Посольство Российской Федерации в Эстонии на своих медиаканалах рекламирует различные конкурсы и предложения, ориентированные на молодежь. Тема 2025 года - 80-летие окончания Второй мировой войны. Кремль рассчитывает на приезд в Россию большого количества молодых людей из зарубежных стран для проведения пропагандистских мероприятий, чтобы создать иллюзию якобы поддержки этими странами государства-агрессора», - отмечает КаПо.
В прошлом году обществу стали известны более серьезные опасности, которые представляют собой мероприятия российской пропаганды, о чем, к сожалению, не хотят знать взрослые, вовлеченные в них.
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