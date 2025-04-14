Полиция безопасности (КаПо) отмечает в своем недавно опубликованном ежегоднике, что угроза конституционному строю Эстонии по-прежнему исходит главным образом от агрессивных внешнеполитических целей России, при реализации которых все чаще объектом нападок становится молодежь. В этой деятельности активное участие принимает и посольство России в Эстонии.

«Можно сказать, что пропагандистской враждебности в физическом пространстве, то есть на улице, стало меньше, а подстрекательство и враждебность все больше перемещаются в виртуальное пространство. В рамках влияния добавилось во много раз больше опасных и скрытых актов саботажа», - отмечает КаПо.

Если в прошлогоднем отчете подчеркивалась региональная маргинализация Эстонии, которую Россия пытается использовать в своих раскольнических действиях, то в этом году основное внимание уделяется молодежи.

«Люди, на которых напрямую влияет пропаганда кремлевского режима в эстонском обществе, в основном пожилые, и их число сокращается. Большинство русскоязычного населения Эстонии предпочитает эстонское и западное информационное и ценностное пространство автократической России. Уличная политика Кремля в Эстонии находится на низком уровне из-за санкций и активистов, переехавших в Россию. Поэтому для продолжения своей раскольнической политики и сохранения сокращающейся сферы влияния Кремль пытается активнее приглашать на мероприятия в России молодежь, проживающую в соседних странах, которую, по мнению Кремля, легче привлечь», - отмечает КаПо.