Сегодня Департамент полиции безопасности (КаПо) обнародовал свой ежегодник, на страницы которого попали супруги Андрей Маркус и Елена Курган из Ида-Вирумаа. Как преподаватели в сфере внеклассного обучения по интересам, они возили местных детей в Крым. Они проигнорировали то, что Крым - это зона военных действий, и что детей могут использовать в военной пропаганде.