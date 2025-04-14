Сегодня Департамент полиции безопасности (КаПо) обнародовал свой ежегодник, на страницы которого попали супруги Андрей Маркус и Елена Курган из Ида-Вирумаа. Как преподаватели в сфере внеклассного обучения по интересам, они возили местных детей в Крым. Они проигнорировали то, что Крым - это зона военных действий, и что детей могут использовать в военной пропаганде.
Поездка в Крым, организованная Андреем Маркусом и Еленой Курган, была наполнена сомнительными видами развлечений. Например, отдыхавшие в лагере дети встретились с солдатами, участвовавшими в военной агрессии против Украины. Детям показывали разное оружие, позировали с флагом преступного ЧВК «Вагнер». Незадолго до поездки из-за боевых действий России на один из пляжей упали обломки, в результате чего погибли несколько человек, в том числе дети.