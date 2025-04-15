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Пугающие цифры: в Эстонии продажи новых машин катятся вниз

Редактор: rus.postimees.ee
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Arvo Meeks

В марте этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 1758 легковых автомобилей, из которых 968 - новые, пишет Rus.ERR.

По сравнению с мартом 2024 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 47,3%, или на 1628 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.

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По сравнению с февралем текущего года, когда жители Эстонии приобрели 1182 автомобиля, количество зарегистрированных легковых машин оказалось почти на 49% больше. В месячном сравнении показатель растет второй месяц подряд.

По оценке Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, резкое падение в начале 2025 года было ожидаемым, а эксперты объясняют ситуацию вступившим в силу в январе налогом на автотранспортные средства.

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