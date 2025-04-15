Пугающие цифры: в Эстонии продажи новых машин катятся вниз

По сравнению с мартом 2024 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 47,3%, или на 1628 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с февралем текущего года, когда жители Эстонии приобрели 1182 автомобиля, количество зарегистрированных легковых машин оказалось почти на 49% больше. В месячном сравнении показатель растет второй месяц подряд.