Пугающие цифры: в Эстонии продажи новых машин катятся вниз

В марте этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 1758 легковых автомобилей, из которых 968 - новые, пишет Rus.ERR.
По сравнению с мартом 2024 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 47,3%, или на 1628 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.
По сравнению с февралем текущего года, когда жители Эстонии приобрели 1182 автомобиля, количество зарегистрированных легковых машин оказалось почти на 49% больше. В месячном сравнении показатель растет второй месяц подряд.
По оценке Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, резкое падение в начале 2025 года было ожидаемым, а эксперты объясняют ситуацию вступившим в силу в январе налогом на автотранспортные средства.