Ср, 16.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Предприниматели: не обольщайтесь, рост экономики может оказаться слабым

Илле Накурт-Мурумаа.
Илле Накурт-Мурумаа. Фото: Herman-Erik Isop

Глава Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа считает, что прогноз министерства финансов о дальнейшем восстановлении экономики - в целом хороший знак, однако всем нам лучше все-таки оставаться реалистами.

«Реалистичность прогноза или его чрезмерный оптимизм сможет показать только время. Как предприниматели мы стараемся видеть больше возможностей, чем проблем. Поэтому весть о постепенном восстановлении экономики, безусловно, хороша», - комментирует Илле Накурт-Мурумаа весенний прогноз министерства финансов.

В то же время, глядя на происходящее в мире, необходимо оставаться реалистами, отмечает президент EVEA: «Это означает, что сегодняшний прогноз министерства все же стоит на глиняных ногах».

Комментарии

Ключевые слова

Наверх