Предприниматели: не обольщайтесь, рост экономики может оказаться слабым

Глава Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа считает, что прогноз министерства финансов о дальнейшем восстановлении экономики - в целом хороший знак, однако всем нам лучше все-таки оставаться реалистами.
«Реалистичность прогноза или его чрезмерный оптимизм сможет показать только время. Как предприниматели мы стараемся видеть больше возможностей, чем проблем. Поэтому весть о постепенном восстановлении экономики, безусловно, хороша», - комментирует Илле Накурт-Мурумаа весенний прогноз министерства финансов.