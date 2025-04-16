Предприниматели: не обольщайтесь, рост экономики может оказаться слабым

«Реалистичность прогноза или его чрезмерный оптимизм сможет показать только время. Как предприниматели мы стараемся видеть больше возможностей, чем проблем. Поэтому весть о постепенном восстановлении экономики, безусловно, хороша», - комментирует Илле Накурт-Мурумаа весенний прогноз министерства финансов.

В то же время, глядя на происходящее в мире, необходимо оставаться реалистами, отмечает президент EVEA: «Это означает, что сегодняшний прогноз министерства все же стоит на глиняных ногах».