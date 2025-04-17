Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Из тюрьмы в Латвии освобожден гражданин Украины, вместе с эстонским фотографом подозревающийся в шпионаже в пользу России

Электричка в Латвии. Один из снимков Маттиаса Рикка, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ вместе с его другом украинцем. Ноябрь 2024 года.
Электричка в Латвии. Один из снимков Маттиаса Рикка, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ вместе с его другом украинцем. Ноябрь 2024 года. Фото: trainspotting_estonia / instagram

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) подтвердила Rus.Postimees освобождение из тюрьмы эстонского фотографа, который любит снимать поезда с использованием дронов. Второй фигурант уголовного дела о шпионаже в пользу РФ, гражданин Украины, тоже вышел из изолятора.

Гражданин Эстонии, фанат железнодорожного транспорта и фотограф Маттиас Рикка больше не находится в рижской тюрьме. Фигуранту уголовного дела о шпионаже в пользу России избрана новая мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Об этом Rus.Postimees сообщили в VDD.

Ранее об освобождении гражданина Эстонии сообщили его родственники.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх