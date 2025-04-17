Из тюрьмы в Латвии освобожден гражданин Украины, вместе с эстонским фотографом подозревающийся в шпионаже в пользу России

Гражданин Эстонии, фанат железнодорожного транспорта и фотограф Маттиас Рикка больше не находится в рижской тюрьме. Фигуранту уголовного дела о шпионаже в пользу России избрана новая мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Об этом Rus.Postimees сообщили в VDD.