Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Европа должна «играть очень активную роль» в нынешнем стремительно меняющемся мире. А это значит - не просто «осуждать» те или иные кремлевские выходки, но самой вести наступательную политику. И ЕС в лице его Верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас мог бы заявить, что не возражает против перспективы евроинтеграции некоторых регионов, которые пока еще входят в состав России.

Новая Новгородская республика?

Речь идет, в первую очередь, о различных областях и республиках Северо-Запада, в каждой из которых существуют сильные регионалистские и проевропейские настроения. Хотя они сегодня репрессивно подавляются Москвой, но из общественного пространства все же не исчезают, а то и дело всплывают в соцсетях.

Например, в Калининградской области есть давняя история Балтийской республиканской партии, которая выступает за преобразование этого эксклавного региона в республику, интегрированную с Европой.

Есть свои сетевые сообщества у сторонников свободной Ингрии и Псковской республики.

В Карелии в эпоху перестройки действовал свой Народный фронт - почти такой же, как и в странах Балтии. Сегодня, конечно, все уличные демонстрации в РФ запрещены, но в 2011-2012 годы люди довольно массово выходили на улицы с Otava – первым флагом независимой Карелии, возникшим еще в 1918-м.