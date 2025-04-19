Записывая в российской конституции некоторые регионы Украины как российскую территорию, Кремль просто плюет на международное право в сфере уважения территориальной целостности других стран. Вадим Штепа описывает, каким способом Европа могла бы обеспечить России своего рода эффект бумеранга за такую наглость.
Одним из условий заключения мира в Украине Путин называет безусловное признание российскими Крыма и четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Причем в их административных границах, хотя все эти области Россия захватила далеко не полностью, даже Донецкую и Луганскую.
Из Херсона российская армия бежала еще осенью 2022 года, и местные жители потом очищали город от баннеров «Россия здесь навсегда». Город Запорожье в ходе текущей войны Россия не брала никогда, но сама претензия на легендарные для Украины земли Запорожской сечи выглядит наглым имперским произволом.
Россия - и без того крупнейшая по территории страна планеты. Ну зачем вам еще внешняя экспансия? Займитесь развитием своих собственных регионов! Но нет - логика империи подталкивает ее не к внутреннему развитию, а к самоцельному расширению. Показательно, что нынешняя Россия не может отремонтировать даже свои федеральные трассы - все деньги уходят на войну.
Возвращение бумеранга
Но если Кремль столь откровенно плюет на международное право в сфере уважения территориальной целостности других стран, этот бумеранг к нему должен обязательно вернуться и хлопнуть по макушке. Операция ВСУ в Курской области уже вызвала панику российских властей - им пришлось даже вызывать на помощь северных корейцев.
Но симметричный ответ на российское «присвоение» нескольких украинских областей мог бы стать гораздо масштабнее. Пусть для многих этот проект прозвучит фантастически и даже «хулигански».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Европа должна «играть очень активную роль» в нынешнем стремительно меняющемся мире. А это значит - не просто «осуждать» те или иные кремлевские выходки, но самой вести наступательную политику. И ЕС в лице его Верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас мог бы заявить, что не возражает против перспективы евроинтеграции некоторых регионов, которые пока еще входят в состав России.
Новая Новгородская республика?
Речь идет, в первую очередь, о различных областях и республиках Северо-Запада, в каждой из которых существуют сильные регионалистские и проевропейские настроения. Хотя они сегодня репрессивно подавляются Москвой, но из общественного пространства все же не исчезают, а то и дело всплывают в соцсетях.
Например, в Калининградской области есть давняя история Балтийской республиканской партии, которая выступает за преобразование этого эксклавного региона в республику, интегрированную с Европой.
Есть свои сетевые сообщества у сторонников свободной Ингрии и Псковской республики.
В Карелии в эпоху перестройки действовал свой Народный фронт - почти такой же, как и в странах Балтии. Сегодня, конечно, все уличные демонстрации в РФ запрещены, но в 2011-2012 годы люди довольно массово выходили на улицы с Otava – первым флагом независимой Карелии, возникшим еще в 1918-м.
В Республике Коми все более популярным символом становится крестовой флаг «скандинавского» типа, который, по мнению его сторонников, «приближает нас к европейским странам». В этой республике, а также в соседней Архангельской области несколько лет назад состоялись массовые протесты против строительства гигантской свалки для московского мусора в Шиесе.
Они всерьез напугали власть, которая была вынуждена отменить этот проект. А местные депутаты обвиняли Москву в «колониальной политике». И здесь можно провести историческую параллель с Эстонией, когда экологические протесты конца 1980-х годов быстро переросли в антиимперские.
А в целом - есть и более глубокая историческая параллель. Большинство вышеупомянутых регионов нынешнего российского Северо-Запада входило в состав независимой от Москвы Новгородской республики. Может быть, именно поэтому стремление к суверенитету и самоуправлению сохраняется там и поныне? А Новгородская республика, кстати, входила в Ганзу - исторический прототип Евросоюза.
Новгородские посадники в свое время свободно избирались на вече. Поэтому прежде чем говорить о евроинтеграции регионов Северо-Запада, необходимо отстранить от власти одинаковых кремлевских наместников и обеспечить там свободные выборы местных парламентов. С участием всех региональных партий, запрещенных в нынешней РФ.
Верный способ вызвать у Кремля истерику
Легализация этих партий, которые свободно избираются в большинстве европейских стран, также может войти в пакет требований ЕС к России, если она хочет какого-то смягчения санкций.
Этот проект, конечно, чудовищно разозлит Кремль и вызовет там дикую истерику. Там будут громко орать о «вмешательстве во внутренние дела», забыв посмотреть в зеркало. Нынешняя Россия, помимо войны против Украины, сама активно вмешивается во внутренние дела множества стран. И положить конец этой гибридной войне Европа сможет, если продемонстрирует не менее активную антиимперскую стратегию.