Дети выспятся, но день станет длиннее: что думают школы о начале занятий с 9 утра

Если, согласно действовавшему до сих пор порядку, занятия в школе начинались в 8 утра или позже, то новое постановление сдвигает начало занятий на 9 утра или позже. Однако в исключительном порядке, по предложению попечительского совета, занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.