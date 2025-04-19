Дети выспятся, но день станет длиннее: что думают школы о начале занятий с 9 утра

В Министерстве образования подготовили проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, с 1 сентября школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9. Как к этому решению отнеслись школы?
Если, согласно действовавшему до сих пор порядку, занятия в школе начинались в 8 утра или позже, то новое постановление сдвигает начало занятий на 9 утра или позже. Однако в исключительном порядке, по предложению попечительского совета, занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.