Еще одна трагедия на дороге: автомобиль вылетел в кювет, водитель скончался на месте

Вчера около 22:50 на 60-м километре дороги Вильянди-Рынгу в волости Эльва в Тартумаа произошло ДТП: 59-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo Variant съехал с дороги в кювет и врезался прямо в земляной вал, говорится в сводке полиции.

Медики скорой помощи констатировали смерть водителя.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии погибли два водителя. Еще одно трагическое ДТП произошло в пятницу рано утром: около четырех часов утра случайный проезжавший сообщил в полицию, что на 31-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна у обочины горит съехавший с дороги легковой автомобиль.