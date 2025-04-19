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Еще одна трагедия на дороге: автомобиль вылетел в кювет, водитель скончался на месте

Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.
Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 18 апреля, поздно вечером в Тартумаа автомобиль вылетел с дороги, 59-летний водитель скончался. 

Вчера около 22:50 на 60-м километре дороги Вильянди-Рынгу в волости Эльва в Тартумаа произошло ДТП: 59-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo Variant съехал с дороги в кювет и врезался прямо в земляной вал, говорится в сводке полиции.

Медики скорой помощи констатировали смерть водителя.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии погибли два водителя. Еще одно трагическое ДТП произошло в пятницу рано утром: около четырех часов утра случайный проезжавший сообщил в полицию, что на 31-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна у обочины горит съехавший с дороги легковой автомобиль. 

Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль все еще был охвачен пламенем. После ликвидации пожара в машине обнаружили тело погибшего. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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