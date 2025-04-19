Латвия официально потребовала от Пенсионного фонда РФ перевести средства на выплату пенсий

Одновременно VSAA попросило предоставить обновленный список получателей пенсий, как это предусмотрено соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения и дополнительным соглашением о применении данного договора.

VSAA подчеркивает, что, несмотря на предыдущие обращения и напоминания со стороны Латвии, российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями российских пенсий в Латвии - не перевела полную сумму на финансирование пенсий в размере 3,5 миллиона евро и не предоставила обновленный список лиц, что необходимо для обеспечения выплаты российских пенсий за первый квартал 2025 года.

Согласно обязательствам российской стороны финансирование для выплаты пенсий должно было быть переведено уже в феврале.

Как уже сообщалось ранее, никаких практических препятствий для перевода средств не существует. Это подтверждается как частичным переводом со стороны России в размере 21 369 евро, так и, например, полным выполнением перевода финансирования военных пенсий, отмечают в агентстве.

VSAA также потребовало от России в кратчайшие сроки предоставить разъяснение по распределению суммы 21 369 евро, полученной 9 апреля, учитывая, что эта сумма покрывает лишь небольшую часть необходимых пенсионных выплат.

Пенсионному и социальному фонду России также напомнили об обязательстве перевести средства на выплату российских пенсий за второй квартал в мае 2025 года.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года была невозможна из-за неполучения средств от российского Фонда пенсионного и социального страхования.

Подобная ситуация уже возникала в 2023 году. Тогда выплата пенсий была задержана на две недели.

Российская сторона тогда заявила, что перевела деньги, но они не дошли до VSAA. Впоследствии было принято решение о повторном переводе денег.