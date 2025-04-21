Сегодня, 21 апреля, город Таллинн приступил к демонтажу советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры (бульвар Мере, 5). Основанием для проведения работ служат коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности.
Вопрос об удалении символов оккупации с принадлежащих городу объектов недвижимости был согласован городской управой год назад в рамках коалиционного соглашения. Демонтаж герба с фасада здания по адресу бульвар Мере, 5 обоснован также технической экспертизой, подтвердившей необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности. Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части фронтона здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.
Будет удалена массивная бетонная композиция, расположенная в центральной части главного фасада здания Центра русской культуры. Она изображает пятиконечную звезду, якорь и флаги.
Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством.
Работы запланированы на период с 21 по 25 апреля, однако их точная продолжительность будет зависеть от погодных и технических условий. Работы будут выполняться специализированной компанией, обладающей соответствующей квалификацией, в сотрудничестве с промышленными альпинистами. Для обеспечения безопасности территория проведения работ будет ограждена, а вход в Центр русской культуры будет организован со стороны парка Канути. Ежедневная работа культурного центра останется без изменений.
После демонтажа архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллиннского городского музея.
Работы будут проводиться в соответствии с Законом об охране памятников старины, Законом о строительстве, Законом об отходах, а также правилами обращения с отходами города Таллинна и порядком охраны зоны наследия Старого города. Проведение работ осуществляется на основании разрешения, выданного отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования.
«Серпу и молоту не место в публичном пространстве»
В феврале стало известно, что Таллиннская горуправа готовится перевести фонд «Таллиннский котел культуры», Таллиннский центр культуры «Сальме» и Центр русской культуры под единое управление.
Год назад, после смены власти в Таллинне, новоиспеченные партнеры договорились сменить название Центра русской культуры на Центр национальных меньшинств. Тогда представляющий на переговорах Партию реформ Пяртель-Пеэтер Пере напомнил, что во времена Эстонской Республики на этом участке располагался культурный центр «Арс», ранее известный как «Гранд-Марина».
«Россия уничтожила его во время мартовской бомбардировки. Здание можно было бы восстановить, но его намеренно сделали символом оккупационной власти. На мой взгляд, символ серпа и молота в публичном пространстве, а также внутри над театральной сценой, так же неэтичен, как и свастика. Станем ли мы проводить концерты под нацистской символикой?» - задался он вопросом.
«Сменить название - недостаточно. Было бы хорошо сотрудничать, например, с Эстонским институтом исторической памяти и обществом Memento. Установка под серпом и молотом таблички с названием "Центр национальных меньшинств" неизбежно напоминает о "дружбе всех народов". Изменения произойдут, но детали и название останутся на усмотрение экспертов», - сказал тогда Пере.
«Если на здании остается свастика, то есть серп и молот, то необходимо привлечь художников. Серп и молот, а также оккупацию нельзя ни в коем случае нормализовать, не говоря уже об их истинных значениях», - считает политик.
Советскую символику уже убрали и с Ныммеской районной управы
В марте Таллиннский департамент городского имущества убрал символы Советского Союза с построенного в 1950-х годах здания управы Нымме по адресу Валдеку, 13.
Октябрятские и пионерские флаги на фронтоне главного фасада, а также пятиконечные звезды как на фасадной части здания, так и на части со стороны двора, отнесены к символам оккупации.
Фронтонный элемент удалили целиком, с части здания со стороны двора убрали только пятиконечные звезды. Старейшина района Нымме Кармо Кури тогда заявил, что оккупационная символика неуместна на здании управы.