«Серпу и молоту не место в публичном пространстве»

В феврале стало известно, что Таллиннская горуправа готовится перевести фонд «Таллиннский котел культуры», Таллиннский центр культуры «Сальме» и Центр русской культуры под единое управление.

Год назад, после смены власти в Таллинне, новоиспеченные партнеры договорились сменить название Центра русской культуры на Центр национальных меньшинств. Тогда представляющий на переговорах Партию реформ Пяртель-Пеэтер Пере напомнил, что во времена Эстонской Республики на этом участке располагался культурный центр «Арс», ранее известный как «Гранд-Марина».

«Россия уничтожила его во время мартовской бомбардировки. Здание можно было бы восстановить, но его намеренно сделали символом оккупационной власти. На мой взгляд, символ серпа и молота в публичном пространстве, а также внутри над театральной сценой, так же неэтичен, как и свастика. Станем ли мы проводить концерты под нацистской символикой?» - задался он вопросом.

«Сменить название - недостаточно. Было бы хорошо сотрудничать, например, с Эстонским институтом исторической памяти и обществом Memento. Установка под серпом и молотом таблички с названием "Центр национальных меньшинств" неизбежно напоминает о "дружбе всех народов". Изменения произойдут, но детали и название останутся на усмотрение экспертов», - сказал тогда Пере.

«Если на здании остается свастика, то есть серп и молот, то необходимо привлечь художников. Серп и молот, а также оккупацию нельзя ни в коем случае нормализовать, не говоря уже об их истинных значениях», - считает политик.

Советскую символику уже убрали и с Ныммеской районной управы

В марте Таллиннский департамент городского имущества убрал символы Советского Союза с построенного в 1950-х годах здания управы Нымме по адресу Валдеку, 13.

Старейшина района Нымме Кармо Кури. Фото: Martin Pedaja

Октябрятские и пионерские флаги на фронтоне главного фасада, а также пятиконечные звезды как на фасадной части здания, так и на части со стороны двора, отнесены к символам оккупации.