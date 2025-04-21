Вопрос к Трудовой инспекции: размер зарплаты – это конфиденциальные данные?

Закон о трудовом договоре гласит: размер заработной платы - это соглашение между работником и работодателем.

Согласно статье 28 части 2 пункту 13 Закона о трудовом договоре, работодатель не имеет права разглашать начисленную или выплаченную зарплату работника без его согласия. Это значит, что запрет распространяется на работодателя, а не на работника. Заработная плата - не коммерческая тайна, а личная информация.

Запрещено распространять информацию о зарплатах других работников или внутренней политике заработной платы - это может считаться разглашением коммерческой тайны (если это было оговорено).

Работодатель вправе установить конфиденциальность для сохранения в тайне_ например, рабочих процессов, информации связанной с разработкой продукта, ценообразованием, но не может запретить работнику говорить о своей личной зарплате.

Так что если хотите говорить о своей зарплате - говорите. Обсудите с коллегой, другом, соседом. А не хотите - не говорите вообще ничего. Это ваш выбор.