Вопрос к Трудовой инспекции: размер зарплаты – это конфиденциальные данные?

Распространено мнение, что говорить о зарплате нельзя: это табу, секрет и запрещено трудовым договором. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос на свой странице в Facebook отвечает Трудовая инспекция.
Закон о трудовом договоре гласит: размер заработной платы - это соглашение между работником и работодателем.
Согласно статье 28 части 2 пункту 13 Закона о трудовом договоре, работодатель не имеет права разглашать начисленную или выплаченную зарплату работника без его согласия. Это значит, что запрет распространяется на работодателя, а не на работника. Заработная плата - не коммерческая тайна, а личная информация.
Запрещено распространять информацию о зарплатах других работников или внутренней политике заработной платы - это может считаться разглашением коммерческой тайны (если это было оговорено).
Работодатель вправе установить конфиденциальность для сохранения в тайне_ например, рабочих процессов, информации связанной с разработкой продукта, ценообразованием, но не может запретить работнику говорить о своей личной зарплате.
Так что если хотите говорить о своей зарплате - говорите. Обсудите с коллегой, другом, соседом. А не хотите - не говорите вообще ничего. Это ваш выбор.
Почему это важно? Прозрачность помогает выявлять разрывы в зарплате и поддерживать равенство. Молчание о зарплате чаще всего играет на руку работодателю, а не работнику.