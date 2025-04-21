В пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в своей резиденции в Ватикане - Каса-Санта-Марта - скончался папа римский Франциск.
Понтифику было 88 лет. Об этом сообщается на странице Vatican News в сети X.
В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о кончине Папы Франциска следующими словами: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в Дом Отца.
Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога».
Напомним, что в начале апреля папа римский ненадолго появился на сцене в инвалидном кресле, с дыхательной трубкой в носу. Это его первое появление на публике после пяти недель лечения в больнице.
«Приветствую вас, - сказал он тогда, помахав рукой толпе. - Всем хорошего воскресенья, большое спасибо».
88-летнего папу римского выписали из больницы в Риме 23 марта, и тогда он впервые появился на публике, чтобы благословить собравшихся верующих.
Врачи настаивали, что для полного выздоровления папе необходимо не меньше двух месяцев покоя. В пятницу Ватикан заявил, что состояние здоровья понтифика улучшается, и он находится в хорошем расположении духа.
Папу положили в римскую больницу «Агостино Джемелли» 14 февраля после того, как в течение нескольких дней у него были трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию.
Один из его врачей сказал, что во время лечения дважды возникала опасность для его жизни, но все обошлось благополучно.
Еще вчера, в день Пасхи, Папа Франциск на короткое время появился на площади Святого Петра, чтобы благословить тысячи собравшихся там верующих. «Братья и сестры, с Пасхой!» - сказал он, и его голос звучал бодро.
Хотя он не служил праздничную мессу, поручив это кардиналу Анджело Комастри, после ее завершения Франциск вышел на балкон над входом в базилику. Толпа встретила его аплодисментами, а военный оркестр заиграл гимны Ватикана и Италии.
Папа помахал с балкона и попросил помощника зачитать подготовленное обращение.
Констатация смерти папы римского происходит в часовне, а не в комнате, где он скончался, и тело немедленно помещается в гроб, сообщает портал Vatican News.
По словам прелата и куриального сановника Диего Равелли, папского обер-церемониймейстера, покойный папа римский Франциск просил, чтобы обряд похорон был упрощен. «Обновленный обряд стремится еще более подчеркнуть, что похороны Римского Понтифика - это прощание с пастырем и учеником Христа, а не с могущественным человеком этого мира», - сказал Равелли.
В ближайшие дни Ватикан официально объявит о девятидневном трауре. Тело Папы будет освящено, облачено в папские одеяния и установлено в открытом гробу в соборе Святого Петра, где все желающие смогут проститься с понтификом. Ожидается, что с ним придут попрощаться сотни тысяч человек, включая высокопоставленных представителей других государств.
Похоронная церемония состоится через 4-6 дней после кончины. В 2024 году Франциск выразил желание быть похороненным в простом деревянном гробу, отказавшись от традиционных торжественных ритуалов. На протяжении столетий римских пап хоронили в тройном гробу - из кипариса, свинца и дуба.
Как выбирают папу римского
После смерти или отставки Папы в Сикстинской капелле Ватикана созывается конклав, где кардиналы принимают участие в голосовании, чтобы определить следующего главу Церкви. Только 138 из 253 кардиналов смогут быть избирателями в следующем конклаве, и ни один кардинал старше 80 лет не может участвовать в голосовании.
Теоретически папой может быть избран любой католик мужского пола. Однако на практике, практически без исключений, им становится кто-то из кардиналов, пишет Би-би-си.
Ватикан уверяет, что этот выбор исходит от Святого Духа. На самом же деле в этом процессе много политики. Кардиналы формируют группы, поддерживающие того или иного кандидата, и даже те из них, кто имеет мало шансов на папство, могут оказать существенное влияние на выбор понтифика.
Избранный понтифик станет духовным лидером для более чем миллиарда католиков во всем мире, и его решения будут иметь непосредственное отношение к самым насущным проблемам их жизни.
Голосование проходит тайно
Конклав проходит в строгой изоляции в Сикстинской капелле в Ватикане. При входе в капеллу все кардиналы-выборщики приносят торжественную присягу о соблюдении полной тайны. После принесения присяги все посторонние, включая мастера литургических церемоний, покидают капеллу, и в ней остаются только кардиналы-выборщики, чтобы приступить к голосованию, пишет Britannica.
Голосование проходит тайно. В первый день проводится один тур, в последующие дни возможно до четырех туров в сутки - два утром и два после полудня. Каждый кардинал записывает имя выбранного кандидата на бюллетене. Все бюллетени фиксируются, сшиваются для обеспечения безопасности, а затем сжигаются.
Раньше нового Папу выбирали большинством в две трети голосов. Иоанн Павел II внес в Апостольскую конституцию 1996 года изменения, позволяющие выбрать Папу простым большинством голосов, если выбрать нового понтифика не удается после 30 раундов голосования.
Новый понтифик затем выбирает себе церковное имя, надевает папскую мантию и приветствует верующих с балкона Собора святого Петра.
Папа римский Франциск
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым иезуитом на этом посту.
Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего. Получив диплом техника-химика, поступил в семинарию. В 1963 году он получил степень лиценциата философии, а в 1970 году - лицентиата богословия. В декабре 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины. В февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы.