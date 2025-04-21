Похоронная церемония состоится через 4-6 дней после кончины. В 2024 году Франциск выразил желание быть похороненным в простом деревянном гробу, отказавшись от традиционных торжественных ритуалов. На протяжении столетий римских пап хоронили в тройном гробу - из кипариса, свинца и дуба.

Как выбирают папу римского

После смерти или отставки Папы в Сикстинской капелле Ватикана созывается конклав, где кардиналы принимают участие в голосовании, чтобы определить следующего главу Церкви. Только 138 из 253 кардиналов смогут быть избирателями в следующем конклаве, и ни один кардинал старше 80 лет не может участвовать в голосовании.

Теоретически папой может быть избран любой католик мужского пола. Однако на практике, практически без исключений, им становится кто-то из кардиналов, пишет Би-би-си.

Ватикан уверяет, что этот выбор исходит от Святого Духа. На самом же деле в этом процессе много политики. Кардиналы формируют группы, поддерживающие того или иного кандидата, и даже те из них, кто имеет мало шансов на папство, могут оказать существенное влияние на выбор понтифика.

Избранный понтифик станет духовным лидером для более чем миллиарда католиков во всем мире, и его решения будут иметь непосредственное отношение к самым насущным проблемам их жизни.

Голосование проходит тайно