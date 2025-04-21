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Глава Минобороны ФРГ назвал отношение немцев к оружию эротическим

Перевод: Валерия Ермакова
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: DW: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

От правительства Германии ожидают дальнейшей военной поддержки Украины. В частности, усиливается давление с целью передачи ракет Taurus. Министр обороны ФРГ высказался по этому вопросу.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя возможную передачу Украине ракет Taurus, заявил, что в Германии к оружию относятся почти как к объекту эротической привязанности. «Ни в одной другой стране не ведутся такие публичные дебаты по поводу конкретных видов вооружения для Украины», - цитирует его слова The Telegraph.

По опросам, Писториус - один из самых популярных политиков Германии. Он отметил, что перед тем как Великобритания и Франция отправили Украине ракеты Storm Shadow, в этих странах подобных дискуссий вовсе не было.

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