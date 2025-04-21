Глава Минобороны ФРГ назвал отношение немцев к оружию эротическим

От правительства Германии ожидают дальнейшей военной поддержки Украины. В частности, усиливается давление с целью передачи ракет Taurus. Министр обороны ФРГ высказался по этому вопросу.
Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя возможную передачу Украине ракет Taurus, заявил, что в Германии к оружию относятся почти как к объекту эротической привязанности. «Ни в одной другой стране не ведутся такие публичные дебаты по поводу конкретных видов вооружения для Украины», - цитирует его слова The Telegraph.