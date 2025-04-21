ФОТО ЭПХЦ осуждает идею священной войны, однако в Пюхтицком монастыре все еще висит фото патриарха Кирилла

«Переслали фото из Куремяэского монастыря, на котором запечатлен православный календарь с изображением патриарха Кирилла, приветствующего гостей. Того самого патриарха, который год назад объявил войну западному миру. Тому самому западному миру, частью которого, нравится это кому-то или нет, является и Куремяэ», - пишет Пяй на своей странице в Facebook.