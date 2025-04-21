ФОТО ЭПХЦ осуждает идею священной войны, однако в Пюхтицком монастыре все еще висит фото патриарха Кирилла

В прошлом году патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к священной войне, направленной, в том числе, против «сатанизма», действующего под влиянием западного мира. Хотя официально Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) идею священной войны осудила, а настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Филарета заверила, что высказывания патриарха Кирилла не являются обязывающими для ЭПХЦ, фотография патриарха все еще продолжает висеть в Куремяэском монастыре.
Воотеле Пяй, бывший советник экс-министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опубликовал в соцсетях пост, к которому приложил фото календаря, висящего в Куремяэском монастыре.