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ФОТО ЭПХЦ осуждает идею священной войны, однако в Пюхтицком монастыре все еще висит фото патриарха Кирилла

Пюхтицкий монастырь (иллюстративное фото).
Пюхтицкий монастырь (иллюстративное фото). Фото: Andrei Orlov

В прошлом году патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к священной войне, направленной, в том числе, против «сатанизма», действующего под влиянием западного мира. Хотя официально Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) идею священной войны осудила, а настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Филарета заверила, что высказывания патриарха Кирилла не являются обязывающими для ЭПХЦ, фотография патриарха все еще продолжает висеть в Куремяэском монастыре.

Воотеле Пяй, бывший советник экс-министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опубликовал в соцсетях пост, к которому приложил фото календаря, висящего в Куремяэском монастыре.

«Переслали фото из Куремяэского монастыря, на котором запечатлен православный календарь с изображением патриарха Кирилла, приветствующего гостей. Того самого патриарха, который год назад объявил войну западному миру. Тому самому западному миру, частью которого, нравится это кому-то или нет, является и Куремяэ», - пишет Пяй на своей странице в Facebook.

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