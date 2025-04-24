Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

МВД: «Мы настоятельно рекомендуем не пользоваться российскими социальными сетями даже на личных устройствах»

Стартовая страница VK в браузере.
Стартовая страница VK в браузере. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Министерство внутренних дел Эстонии прокомментировало ситуацию с новым главой ведомства Игорем Таро, который оставался пользователем российской соцсети VK уже после вступления в должность министра.

​МВД Эстонии сообщило Rus.Postimees, что использование в личных целях российских социальных сетей, мессенджеров и электронной почты сотрудникам министерства не запрещено. Поводом для уточнения информации стала ситуация с VK-аккаунтом нового министра внутренних дел Игоря Таро. Член правительства оставался пользователем «ВКонтакте» уже после утверждения в должности главы МВД.

Аккаунт министра МВД Игоря Таро в в российской социальной сети ВКонтакте, 16 апреля 2025 года.
Аккаунт министра МВД Игоря Таро в в российской социальной сети ВКонтакте, 16 апреля 2025 года. Фото: скриншот VK
Комментарии

Ключевые слова

Наверх