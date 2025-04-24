МВД: «Мы настоятельно рекомендуем не пользоваться российскими социальными сетями даже на личных устройствах»

​МВД Эстонии сообщило Rus.Postimees, что использование в личных целях российских социальных сетей, мессенджеров и электронной почты сотрудникам министерства не запрещено. Поводом для уточнения информации стала ситуация с VK-аккаунтом нового министра внутренних дел Игоря Таро. Член правительства оставался пользователем «ВКонтакте» уже после утверждения в должности главы МВД.