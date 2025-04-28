ОПРОС НЕДЕЛИ Год работы мэрии Осиновского. Таллинцы: нужны уличные туалеты, приведите в порядок Горхолл!

Александр, предприниматель

Александр. Фото: Konstantin Sednev

Год назад в Таллинне сменилась власть? Нет, я не в курсе. Но я не вижу ни в одной власти, которая здесь руководит, - ни в одной! - ничего хорошего. Вообще.

Что меня как жителя Таллинна больше всего волнует или задевает? Политики. Их отношение к своему же народу. Они делают все против народа, не во благо людей.

Простое понятие: дружба между народами. Вы можете быть эстонцем, я русским, рядом может стоять человек еще какой-то национальности. Мы можем на троих раскатать бутылочку, и мы будем дружны. И никто нам не помешает.

Но появится какой-то негодяй, четвертый, из политиков, и сделает так, что мы все друг с другом переругаемся, и не будет у нас ничего хорошего, общего. И бутылку мы из-за этого не допьем.

Павел, тату-мастер

Павел. Фото: Konstantin Sednev

Да, конечно, я знаю, что уже целый год в Таллинне новая власть. Но фамилию мэра назвать не могу, к сожалению.

Изменилось ли что-то в городе за последний год? Я могу сказать про Старый город, так как там часто бываю, поскольку там работаю: стало намного больше полиции и Korrakaitse (МуПо - ред.), стало намного меньше драк и проблем.