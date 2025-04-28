ОПРОС НЕДЕЛИ Год работы мэрии Осиновского. Таллинцы: нужны уличные туалеты, приведите в порядок Горхолл!

Уже год в Таллинне правит коалиция из четырех партий - социал-демократов, реформистов, «Отечества» и «Ээсти 200». Что думают жители столицы о работе нынешних городских властей?
Горуправу под руководством мэра Евгения Осиновского называют «скучной и серой», однако, вероятно, именно такой работа местного самоуправления и должна быть: не яркой, не броской, но при этом вполне эффективной.
Довольны ли жители Таллинна работой нынешних городских властей? Какие проблемы в жизни столицы беспокоят их сегодня больше всего?
Татьяна, пенсионерка
Перемены в городской власти на себе я пока не заметила. Но, по крайней мере, вижу, что у нас очень аккуратно убирают, улицы чистят – и зимой, и сейчас. Не знаю, может быть, дело в том, что район, где я живу, «хорошо голосует».
Сергей, наладчик станков
Да, я заметил, что в городе сменилась власть. Автобусные маршруты поменялись, общественных событий и мероприятий стало меньше.
Что меня как жителя Таллинна больше всего волнует? Почему-то с древних времен раздражают люки на дорогах, которые со временем проседают, уходят вниз.
Едешь по шоссе – и постоянно трясет машину, и везде этих люков понапихано, с каждым годом как будто их больше становится.
Если бы я был мэром города, я бы в первую очередь начал приводить в порядок Горхолл.
Я был там в детстве, само здание меня впечатлило. У нас в городе нет нормального концертного зала, чтобы побольше, помасштабней.
Suurhall – там и звук плохой, и вообще не очень нравится. У нас этим летом будет очень много концертов. Летом как-то на Певческом всех еще можно уместить, а чтобы зимой, то большого зала нету.
Александр, предприниматель
Год назад в Таллинне сменилась власть? Нет, я не в курсе. Но я не вижу ни в одной власти, которая здесь руководит, - ни в одной! - ничего хорошего. Вообще.
Что меня как жителя Таллинна больше всего волнует или задевает? Политики. Их отношение к своему же народу. Они делают все против народа, не во благо людей.
Простое понятие: дружба между народами. Вы можете быть эстонцем, я русским, рядом может стоять человек еще какой-то национальности. Мы можем на троих раскатать бутылочку, и мы будем дружны. И никто нам не помешает.
Но появится какой-то негодяй, четвертый, из политиков, и сделает так, что мы все друг с другом переругаемся, и не будет у нас ничего хорошего, общего. И бутылку мы из-за этого не допьем.
Павел, тату-мастер
Да, конечно, я знаю, что уже целый год в Таллинне новая власть. Но фамилию мэра назвать не могу, к сожалению.
Изменилось ли что-то в городе за последний год? Я могу сказать про Старый город, так как там часто бываю, поскольку там работаю: стало намного больше полиции и Korrakaitse (МуПо - ред.), стало намного меньше драк и проблем.
Что касается дорог, то я за этим особо не слежу: как только у нас ввели автоналог, то я машину сразу продал и уже полгода хожу без нее.
Но, насколько я вижу, власти делают все, что надо, постоянно где-то идет ремонт. В этом смысле я полностью доволен.
Леонид, водитель
Что вы хотите - чтобы я похвалил новую власть? Или чтобы старую поругал? Нет, старая власть мне нравилась, очень нравилась.
Сменилось ли что-то за год в городе к худшему? Нет, пока не успело смениться, если только не считать рост цен на все.
Ухудшилось движение общественного транспорта, тяжелей стало добираться из одной точки в другую. На что раньше уходило полчаса – на это сейчас уходит больше.
Вообще я больше по работе нахожусь за рубежом – в странах Балтии или Польше. В Эстонии бываю два-три дня и снова уезжаю.
Если сравнивать с другими городами и столицами, то в Таллинне – средний уровень. Если взять, например, центр Варшавы, то там, наверное, поинтересней будет.
Но в целом наш город очень ухоженный, и сами люди поддерживают порядок.
Нина и Лариса, пенсионерки
Лариса: Раньше я была в курсе, кто у нас мэр, а теперь нет.
Нина: Раньше был Кырвалт… Кылварт. И спасибо ему большое, что он построил нам променадную дорожку.
Лариса: Я согласна, да. А в городе у нас происходит то, что и во всем мире. Но есть и хорошие вещи: убирают у нас улицы хорошо. А вот безработица у нас высокая, меня это тревожит.
Как жительницу Таллинна меня сейчас волнуют очень простые проблемы: чтобы там, где я гуляю, где-то по дороге был туалет. Причем такой, который бы убирали, не загаженный.
Я подавала в нашу управу такое предложение. Мне сказали, что рассмотрят.
Анастасия, официантка
Меня беспокоят налоги, которые будут повышать. Меня беспокоит повышение цен.
А улицы у нас ухоженные, мне очень нравится - особенно в центре у ViruKeskus, где построили новые остановки трамвая. И общественный транспорт очень хороший.
Оксана, работница сферы обслуживания
Мне нравится наш город. Я родилась в Эстонии, у меня родители из России, и я бабушке всегда говорю: «Спасибо, что отправила маму учиться в Эстонию».
То, что делают нынешние городские власти, меня пока устраивает. Не на сто процентов, конечно.
Мы никогда не можем быть удовлетворены в своей жизни на сто процентов - ничем, даже собой.
Очень меня не устраивает автоналог и купля-продажа машин – я все-таки заядлый автомобилист, и сегодня редкий случай, когда я на автобусе.
Общественный транспорт в Таллинне меня, в принципе, устраивает, но сегодня утром была большая задержка, и я опоздала туда, куда мне надо было. Я была раздражена.