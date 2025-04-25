Эстония отказала в убежище чеченке, заявляющей, что ее пытали кадыровцы

Когда это не подействовало, кадыровцы включили паяльник и стали размахивать им перед ее лицом, и она получила ожоги. Марьят старалась сохранять спокойствие: «Я не пикнула, честно говорю. Я себя воином вообразила и молилась, чтобы хватило духу не показать свою слабость».

После этого, ей заломали руки, надели наручники и продолжили пытки, поднося к ногам два провода с оголенными концами. Марьят потеряла сознание от боли и считает, что именно Всевышний спас ее в этот момент.

Очнувшись на холодном кафельном полу, Марьят поняла, что оказалась в другой комнате. Ее руки были свободны, но тело отказывалось двигаться. Вошли двое мужчин в военной форме и потребовали подписать документы. Марьят отказалась, но страх перед повторным ударом был велик.

«Я знала, что не выдержу, что могу умереть», - вспоминает Марьят. Силовики вывели ее из подвала, снова надели на голову мешок и высадили на пустыре неподалеку от дома. Позже Марьят узнала, что родственники собрали 350 тысяч рублей (3695 евро - прим. ред.) выкупа, чтобы спасти ее.

Проведя двое суток в плену без еды и воды, Марьят вернулась домой. Ее заставили молчать, и она не обратилась в полицию, зная, что это бесполезно и опасно. «Если бы брат не сработал вовремя, неизвестно, что со мной было бы», - рассказала она.