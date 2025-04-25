Эстония отказала в убежище чеченке, заявляющей, что ее пытали кадыровцы

64-летняя жительница Грозного, столицы Чеченской Республики в составе России, заявила, что в июле 2024 года ее за антивоенное высказывание похитили представители силовых структур и подвергли пыткам. После побега в Эстонию она попросила об убежище, но эстонские власти отказали, сочтя ее рассказ недостаточно убедительным, пишет издание «Вот Так».
В июле прошлого года жительница Грозного Марьят* пришла на поминки к соседям, которые хоронили 23-летнего сына, погибшего на войне в Украине. За столом с женщинами мать погибшего рассказывала, что тело долго не отдавали из морга.
Марьят не выдержала и заявила: «Почему вы позволяете отправлять их на войну? И чем ваши сыновья, воюющие в Украине, лучше российских солдат, которые приходили нас убивать на двух войнах?»
В комнате повисла тишина, и только мать покойного ответила: «А разве нас спрашивают?» На этом разговор закончился, и Марьят ушла. Позже она узнала, что кто-то из присутствовавших донес на нее.
Пытки током
Около 10 часов вечера 10 июля 2024 года в дом, где жила Марьят, ворвались трое чеченцев в черном и начали обыск. Она удивилась, что они не скрывают лиц и понимала, что сопротивляться бесполезно.
Марьят вывели на улицу, посадили в машину и увезли. Когда они остановились, на голову ей надели мешок, отвели в подвал, где посадили на стул. За ее спиной висел портрет Рамзана Кадырова.
Один из мужчина спросил: «На кого работаешь?» и процитировал ее слова с похорон: «Почему вы позволяете отправлять их на войну?»
Марьят отрицала обвинения, но затем начались пытки. Силовики избивали ее трубами, угрожали ей и ее семье, в том числе забрать на войну племянника и взять в жены несовершеннолетних племянниц.
Когда это не подействовало, кадыровцы включили паяльник и стали размахивать им перед ее лицом, и она получила ожоги. Марьят старалась сохранять спокойствие: «Я не пикнула, честно говорю. Я себя воином вообразила и молилась, чтобы хватило духу не показать свою слабость».
После этого, ей заломали руки, надели наручники и продолжили пытки, поднося к ногам два провода с оголенными концами. Марьят потеряла сознание от боли и считает, что именно Всевышний спас ее в этот момент.
Очнувшись на холодном кафельном полу, Марьят поняла, что оказалась в другой комнате. Ее руки были свободны, но тело отказывалось двигаться. Вошли двое мужчин в военной форме и потребовали подписать документы. Марьят отказалась, но страх перед повторным ударом был велик.
«Я знала, что не выдержу, что могу умереть», - вспоминает Марьят. Силовики вывели ее из подвала, снова надели на голову мешок и высадили на пустыре неподалеку от дома. Позже Марьят узнала, что родственники собрали 350 тысяч рублей (3695 евро - прим. ред.) выкупа, чтобы спасти ее.
Проведя двое суток в плену без еды и воды, Марьят вернулась домой. Ее заставили молчать, и она не обратилась в полицию, зная, что это бесполезно и опасно. «Если бы брат не сработал вовремя, неизвестно, что со мной было бы», - рассказала она.
Оставшиеся на теле следы от пыток она лечила народными методами. Но Марьят понимала, что на этом преследование не закончится. Она решила покинуть Чечню вместе с невесткой и племянниками, опасаясь, что кадыровцы могут похитить их с целью получения выкупа.
Побег в Эстонию
Посоветовавшись с сыном, который живет в Норвегии, Марьят вместе с семьей решила перебраться к нему. Но оформлять визу она не стала: боялась, что попала в черный список и из Чечни ее не выпустят. Она нашла в интернете продавца поддельных документов и купила вид на жительство Норвегии.
На следующий день после получения поддельных документов Марьят с семьей вылетела из Грозного в Санкт-Петербург. Утром они добрались до российско-эстонской границы в Ивангороде. На российской стороне вопросов почти не возникло. «Домой, в Норвегию», - ответила Марьят на вопросы пограничников.
Однако в Нарве эстонские пограничники быстро разоблачили подделку. Семью задержали, но, следуя совету сына, Марьят стала просить убежища. Беженцев отправили в центр в поселке Вао в Ярвамаа, предоставив им жилье и пособие.
6 января 2025 года Департамент полиции и погранохраны отказал Марьят в предоставлении международной защиты. 3 февраля она подала суд апелляцию, но вновь получила отказ. По данным журналистов, Таллиннский административный суд посчитал рассказ о пытках и угрозах преследования в Чечне недостоверным. Суд также сомневался, что одно антивоенное высказывание могло привести к такой жесткой реакции со стороны чеченских властей.
9 апреля Таллиннский окружной суд окончательно отказал Марьят в статусе беженца. Дела ее родственников находятся на рассмотрении в окружном суде после первого отказа Таллиннского административного суда. Адвокат Марьят отказался комментировать ситуацию журналистам.
Марьят запретили въезд в Шенгенскую зону на три года и выдали приказ покинуть Эстонию, направив ее в третью страну. Это могут быть Турция, Казахстан, Черногория или другая безвизовая страна, где она сможет находиться законно, не обращаясь за убежищем. После решения об экстрадиции ей запретили оставаться в центре для беженцев, и теперь она живет у знакомого. Помимо этого, ей аннулировали право на работу в Эстонии.
Специалист по международному праву и сотрудник правозащитной организации на Кавказе рассказал изданию, что считает решение эстонского суда обоснованным и законным: «Марьят не представила доказательств насилия. Это может показаться циничным, но любой, кто ознакомится с докладом о пытках в Чечне, может заявить то же самое. Решение о предоставлении убежища основывается на личных обстоятельствах, и нет обязательного правила давать убежище всем беженцам из Чечни».
*Имя изменено ради безопасности героини рассказа.
Кому дают международную защиту?
Департамент полиции и погранохраны ранее заявлял Rus.Postimees, что не комментирует конкретные дела просителей международной защиты и судебные процессы до вступления в силу принятых решений.
«Международная защита предоставляется тем, у кого есть основания полагать, что они могут подвергнуться преследованию в своей стране по разным причинам, таким как религия, раса или политические взгляды. Каждое такое заявление рассматривается в индивидуальном порядке», - ранее сообщила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма.