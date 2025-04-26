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Борис Дубовик: «Одна надежда на Урмаса Сыырумаа: может быть, ему приглянется и этот комплекс»

Психиатрическая больница.
Психиатрическая больница. Фото: Toomas Huik

Многолетний руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик рассказал в интервью Радио 4 о печальной судьбе исторических памятников архитектуры столицы

В частности, речь зашла и о Зеэвальде - уникальном архитектурном комплексе на Палдиском шоссе, где находится психиатрическая больница. 

Государство не раз делало заявления, что эту территорию со всеми памятниками архитектуры продадут, а для больницы будет построено новое здание, однако Дубовик ​подчеркнул, что и в этом случае здания исторического комплекса не перестанут охраняться, поскольку удаление зданий из регистра памятников - трудоемкий процесс, и для того, чтобы делать на месте комплекса что-то новое, необходимы новые охранные условия.

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Просто так никто из частных владельцев не сможет построить там что-то новое, но и с частной собственностью государство по закону ничего не сможет сделать, даже если дом пустой и заброшенный. Получается, что в этом случае здания просто могут окончательно прийти в негодность. 

«​Для инвестора каждый квадратный метр - это деньги, - вздыхает Дубовик. - Моя надежда на Урмаса Сыырумаа. Он купил Батарейную тюрьму, восстанавливает. Есть надежда, что, может быть, ему приглянется и этот комплекс».

С подробностями можно ознакомиться на портале новостей ERR.

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