Эксперт: если правительство поступит по-своему, будущее наших банковских вкладов весьма туманно

​«Как стало известно, регулирование того, какие объекты недвижимости должны оцениваться сертифицированными оценщиками, а какие - нет, планируется решать на государственном уровне», - говорит Сооман.

По мнению премьер-министра Кристена Михала, отмена обязательного акта оценки выгодна как клиентам, так и банкам.

«Это выгодно для обеих сторон: клиент будет экономить время, ему не нужно запрашивать акт оценки, не нужно выполнять [связанные с этим] формальности, не нужно искать оценщика, а банк сможет быстрее, с более высокой автоматизацией и удобнее выносить решения о выдаче кредита. Более современным способом, на основе статистических математических моделей», - сказал премьер-министр.

Однако с этим не согласны не только представители финансовой сферы, но и специалисты по недвижимости.

«Во-первых, сэкономить один-два раза в жизни по сто евро на экспертной оценке - это не спасательный круг на фоне нынешней жесткой налоговой политики. Более важно, что необходимость профессионально составленной экспертной оценки, регулируемой и ужесточенной после предыдущего экономического кризиса по линии ЕС для обеспечения безопасности вкладов, осталась без внимания», - рассуждает Сооман.