Эксперт: если правительство поступит по-своему, будущее наших банковских вкладов весьма туманно

«Очень странно, что расходы на оценочный акт объекта недвижимости стали обсуждаться на государственном уровне, об этом высказался даже премьер-министр», - удивлен партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
«Как стало известно, регулирование того, какие объекты недвижимости должны оцениваться сертифицированными оценщиками, а какие - нет, планируется решать на государственном уровне», - говорит Сооман.
По мнению премьер-министра Кристена Михала, отмена обязательного акта оценки выгодна как клиентам, так и банкам.
«Это выгодно для обеих сторон: клиент будет экономить время, ему не нужно запрашивать акт оценки, не нужно выполнять [связанные с этим] формальности, не нужно искать оценщика, а банк сможет быстрее, с более высокой автоматизацией и удобнее выносить решения о выдаче кредита. Более современным способом, на основе статистических математических моделей», - сказал премьер-министр.
Однако с этим не согласны не только представители финансовой сферы, но и специалисты по недвижимости.
«Во-первых, сэкономить один-два раза в жизни по сто евро на экспертной оценке - это не спасательный круг на фоне нынешней жесткой налоговой политики. Более важно, что необходимость профессионально составленной экспертной оценки, регулируемой и ужесточенной после предыдущего экономического кризиса по линии ЕС для обеспечения безопасности вкладов, осталась без внимания», - рассуждает Сооман.
«Деньги, выдаваемые в виде ипотечных кредитов, - это чьи-то вклады: мои, твои, всех жителей Эстонии. Если кредит выдается под залог недвижимости, опираясь лишь на статистику, а не на экспертную оценку, государство, увеличивая риски, должно повысить и размеры государственной гарантии по вкладам. Иначе, в случае серьезного экономического шторма, можно потерять значительные средства, так как у банков может остаться в портфеле неправильно оцененная недвижимость, и вся структура вкладов окажется под угрозой», - добавил Пеэп Сооман.