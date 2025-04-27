«Был задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 года рождения, гражданин Украины, который установил взрывное устройство на автомобиль Volkswagen Golf в городе Балашиха Московской области, в результате чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик», - говорится в заявлении ФСБ.

Москалик занимал должность заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба России.

По данным ФСБ, Кузин ранее приобрел автомобиль, установил на него самодельное взрывное устройство, которое получил из тайника украинских спецслужб в Московской области, и припарковал машину недалеко от дома генерала. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины.

Подозреваемого, которому грозит пожизненное заключение по обвинению в терроризме, в настоящее время допрашивает Следственный комитет России.