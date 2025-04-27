ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЬИ С судебной реформой нельзя действовать поспешно

Ухудшение управления

Централизация означает, что проблемами, которые сейчас решаются на месте в судах, придется заниматься председателю единого общегосударственного суда или другим централизованным структурам, у которых нет непосредственного контакта с местными судьями и сотрудниками.

Это приведет к удлинению цепочек принятия решений, увеличению времени рассмотрения вопросов и росту бюрократии. Негативные стороны централизации уже проявились в процессе медленного развития судебных информационных систем, от чего пострадали как суды, так и участники судебных процессов. При объединении судов эта проблема может распространиться и на другие функции.

Решения, касающиеся всей судебной системы, включая вопросы ресурсов, сегодня обсуждаются коллегиально в Совете по управлению судами. При объединении судов многие из этих тем стали бы внутренними вопросами одного учреждения. Таким образом, они ускользнули бы из поля зрения политиков и внешних экспертов, которые сейчас участвуют в работе совета.

Широкое коллегиальное принятие решений заменилось бы единоличным. Это могло бы упростить процесс управления, но не обязательно обеспечило бы столь же тщательную проработку вопросов или учет всех важных аспектов. Вероятность провала при единоличном управлении выше, чем при коллегиальном.

Единоличное руководство часто оправдывается якобы более четкой ответственностью, однако это остается пустыми словами, если у руководителя фактически нет возможности эффективно влиять на проблему, например из-за нехватки информации или длинной цепочки управления.

Рост расходов