ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Удержать в стране молодежь: насколько остро эта проблема стоит для Эстонии?

О проблеме оттока молодежи обычно говорят в контексте стран третьего мира, реже ее связывают с занятостью в Южной Европе. В Эстонии последний раз это активно обсуждали в период экономического кризиса 2009-2012 годов. Сейчас мы не считаем это актуальной проблемой, но совсем не уверен, что все тут так оптимистично. Многие наши извечные социально-экономические проблемы увеличивают риски в этом направлении. Попробуем реалистично оценить риски, а не ждать, когда грянет гром.

В начале декабря 2012 года Postimees уже публиковал мое мнение на аналогичную тему. Тогда материал назывался «Главный вопрос эстонской жизни: приедет ли внук к бабушке в Пыльтсамаа?». Думаю, что в значительной мере написанное 13 лет назад по-прежнему актуально.

В фокусе того материала был отъезд молодежи на работу в Северную Европу, и связанные с этим опасения и риски. Сейчас же актуальность некоторых проблем того времени не только сохранилась, но и усилились. До сих пор лежат на поверхности проблемы, которые описывались в той публикации. Многие принимают решение о возвращении не в пользу условного Пыльтсамаа.

Для принятия решения об отъезде-возвращении на родину, особенно с маленькими детьми, большое значение имеет возможность получить своевременную медицинскую помощь. Думаю, что не надо ничего объяснять про наши полугодовые очереди к специалистам и прочие проблемы эстонского здравоохранения.