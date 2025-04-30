ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Удержать в стране молодежь: насколько остро эта проблема стоит для Эстонии?

Отставание Эстонии от многих стран Европы по зарплатам - одна из многих причин, которые мотивируют нашу молодежь к попытке построить карьеру за рубежом. Валерий Сайковский считает, что лишь максимально серьезное отношение к реформе образования и развитию инновативных производств позволить Эстонии смягчить эту проблему.
О проблеме оттока молодежи обычно говорят в контексте стран третьего мира, реже ее связывают с занятостью в Южной Европе. В Эстонии последний раз это активно обсуждали в период экономического кризиса 2009-2012 годов. Сейчас мы не считаем это актуальной проблемой, но совсем не уверен, что все тут так оптимистично. Многие наши извечные социально-экономические проблемы увеличивают риски в этом направлении. Попробуем реалистично оценить риски, а не ждать, когда грянет гром.
В начале декабря 2012 года Postimees уже публиковал мое мнение на аналогичную тему. Тогда материал назывался «Главный вопрос эстонской жизни: приедет ли внук к бабушке в Пыльтсамаа?». Думаю, что в значительной мере написанное 13 лет назад по-прежнему актуально.
В фокусе того материала был отъезд молодежи на работу в Северную Европу, и связанные с этим опасения и риски. Сейчас же актуальность некоторых проблем того времени не только сохранилась, но и усилились. До сих пор лежат на поверхности проблемы, которые описывались в той публикации. Многие принимают решение о возвращении не в пользу условного Пыльтсамаа.
Для принятия решения об отъезде-возвращении на родину, особенно с маленькими детьми, большое значение имеет возможность получить своевременную медицинскую помощь. Думаю, что не надо ничего объяснять про наши полугодовые очереди к специалистам и прочие проблемы эстонского здравоохранения.
Еще более острая ситуация в свете принятия соответствующего решения - это состояние нашей образовательной сети. Очень хорошие знания, которые демонстрируют наши школьники по результатам международных тестов PISA, общеизвестны. Но это относится далеко не ко всем школам, и проблему отсутствия школ рядом с домом не решает. Последние лет пять происходит постоянная «оптимизация» школьной сети, особенно в провинции.
Актуальность проблем очевидна. Для многих важна и разница размера зарплат «там» и здесь.
Достижения, которые превращаются в проблему
В Эстонии во все времена коренные жители серьезно относились к знанию языков. При всей нелюбви к советской власти, русский знали все мужчины благодаря службе в Советской Армии. Женщины за некоторым исключением тоже знали, и проблемы были только у проживающих в глубокой провинции, да и то лишь в плане недостаточности разговорной практики на русском. Кстати, изучали тогда русский в эстонских классах со второго класса.
Сейчас у нас бум изучения языков школьниками. Проблему русской школы сейчас затрагивать не будем, но даже там по большей части языковые проблемы относятся лишь к необходимости дополнительного изучения. Когда в начале 2000-х в СМИ обсуждали вопрос о готовности Эстонии к размещению филиалов международных компаний, то бизнесмены из Северной Европы пели дифирамбы знанию языков нашей молодежью.
«Да у вас единственное место в мире, где за полторы тысячи евро можно получить работника, знающего четыре языка».
Именно это позволяет многим международным кампаниям делать выбор в пользу нашей страны, принимая решения о месте расположения главных или региональных офисов. При этом есть некоторые парадоксы. Немало русских школьников, у которых все хорошо с английским, и они серьезно занимаются ИТ. Иногда им проще выиграть конкурс в международной компании, чем в местной, из-за недостаточного знания эстонского.
Наша молодежь просто клад для компаний, где есть возможность попробовать сначала конкретных специалистов в эстонских филиалах, а потом перевести для дальнейшей карьеры в офисы северных стран.
Думаю, что вытекающие из всего этого проблемы сохранения молодежи в Эстонии очевидны.
Проблемы соседей, которые превращаются в позитив для Эстонии
Вышеописанная ситуация не стала пока неразрешимой проблемой лишь по той причине что у наших соседей с макроэкономикой в последние годы все не просто. Местные предприятия, ориентированные на субподряд под крышей соседей, а также скандинавы, использующие нашу рабочую силу в виде «калевипоегов» (так финны называют наших гастарбайтеров в строительстве и прочих трудоемких отраслях), нуждаются в эстонцах пока меньше, чем в 2010-х.
Но в любой момент ситуация может изменится со всеми сопутствующими рисками для Эстонии. Не стоит расслабляться. Постепенно экономические прогнозы для Северной и Западной Европы улучшаются. Когда ситуация там окончательно наладится, никто не будет ждать изменений у нас.
Что делать?
Все вышеописанное делает неизбежным максимально серьезное отношение с одной стороны к реформе образования, а с другой - к развитию инновативных производств, что сделает неактуальными риски, связанные с отъездом работников в Скандинавию. В этой связи недавно озвученные планы развития у нас собственной оборонной промышленности окажутся очень кстати.
Уже давно не воюют с помощью АКМ и Т-64. По мнению некоторых военных экспертов, даже авианосцы становятся все более уязвимы перед современными малыми инновативными атакующими вооружениями. Это очень реалистичная для нас ниша, не требующая ни большой металлургии, ни прочих сырьевых производств.
Обращаю внимание, что некоторую видимость благополучия у нас сейчас пока создают украинские работники, особенно в строительстве. Но многое говорит за то, что в этом году война в Украине как минимум начнет затихать. Частично «наши» украинцы могут решить вернуться домой, и из-за некоторых особенностей менталитета они это любят делать целыми бригадами. Эту ситуацию тоже надо иметь в виду.
В современном мире вовремя занятая правильная ниша в международном разделении труда - это залог процветания на многие десятилетия вперед. Попутно это позволит избежать и ту проблему, которая затронута в данном мнении. Если упустить момент и позволить сейчас уехать молодежи, то потом их возвращение потребует многократно больших усилий, и во многих случаях будет вообще невозможно.