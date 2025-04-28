Деньги исчезли – выход не найден: вкладчики ERIAL оказались в ловушке

С июня 2023 года ERIAL прекратило выплаты вкладчикам, предусмотренные планом санации.

В своем последнем письме вкладчикам руководство ERIAL сообщило, что многие кредиторы считают необходимым обжаловать решение о завершении процедуры санации.

Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт, который инвестировал в ERIAL 100 тысяч евро, придерживается особого мнения.

Паэт настаивает, что информация, представленная руководством кредитно-сберегательного общества и управляющим санацией, вызывает сомнения и не соответствует действительности, в то время как интересам кредиторов сознательно наносится ущерб.

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Что такое санация? Санация - это процесс, целью которого является улучшение финансового состояния компании. Она необходима для того, чтобы помочь предприятию избежать банкротства, восстановить платежеспособность и продолжить деятельность. В отличие от банкротства, где основное внимание уделяется продаже активов и покрытию долгов, санация направлена на спасение предприятия и его дальнейшее функционирование.

Руководитель компании в тюрьме

В январе нынешнего года мы сообщали о том, что Харьюский уездный суд вынес приговор по делу кредитно-сберегательного общества ERIAL.

Суд признал учредителя ERIAL Илью Дягелева виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и взяточничестве и приговорил его к пяти годам реального лишения свободы.

Из этого срока суд вычел один год и один месяц содержания под стражей. Суд также наложил запрет на ведение бизнеса сроком на три года.

Суд приговорил члена совета директоров ERIAL Даниэлу Дальберг-Дягелеву к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Даниэля Невского, владельца OÜ Transpire, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, а его компанию Transpire - к штрафу в размере 10 000 евро.

Суд также обязал обвиняемых выплатить сотни тысяч евро.

Как заявила государственный прокурор Сигрид Нурм, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств прокуратура пришла к заключению, что член правления и учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL при размещении вкладов не действовали в интересах вкладчиков и самого кредитно-сберегательного общества ERIAL.