«Он погиб, спеша помочь раненому товарищу, пытаясь спасти его. Типичный Майкл, - заявил Washington Post его отец, ветеран войны в Ираке, который сейчас предоставляет услуги по безопасности правительству США, Ларри Глосс. – Мы никогда не подозревали, и он сам не говорил, что вступит в армию. Никогда».

«Если бы вы знали нашего сына, он был воплощением антисистемного, антиавторитарного молодого человека с момента его появления на свет», - продолжает Глосс-старший, руководитель компании, занимающейся технологиями физической безопасности.

В 17 лет сын замдиректора ЦРУ начал протестовать против «общих ценностей» своих родителей, которые работали в сфере национальной безопасности.

Его мать была назначена на свою текущую должность в ЦРУ в прошлом году и занимала высокие посты, отвечая за технологии и кибербезопасность. Также она работала в IBM и начала свою карьеру офицером военно-морской разведки, выйдя в отставку из ВМС в 2013 году. В Академии ВМС Галина стала первой женщиной, возглавившей бригаду кадетов. Отец Майкла, Ларри Глосс, является ветераном ВМС США, участвовал в операции «Буря в пустыне» и работает в области кибербезопасности в частном секторе.

Отец убитого наемника уточнил, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года от «потери крови» при обстреле артиллерией.

На основе утечки базы данных и показаний сослуживца Глосса «Важные истории» выяснили, что Майкл Глосс подписал контракт с Минобороны РФ в пункте вербовки на улице Яблочкова в Москве и в декабре 2023-го на фронт в составе 137-го рязанского полка ВДВ, который на момент гибели Майкла участвовал в боях под Соледаром Донецкой области.

Глосс был в конфликте с семьей, бросил учебу в колледже, примкнул к организации антивоенных экоактивистов-хиппи Rainbow Family и уехал в странствия по миру. В путешествии он увлекся исламом и идеями «многополярного мира», которые продвигает Владимир Путин, а также стал сторонником Палестины и принял имя Хамза. Уже в России он стал проявляться в соцсетях как сторонник коммунизма.