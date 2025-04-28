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ЦРУ скорбит о погибшем в Украине сыне замдиректора разведки США, воевавшем против ВСУ

Сын заместителя директора ЦРУ Макйл Глосс (слева) позирует вместе со своими сослуживцами по контракту с армией РФ, 2023 год. Глосс был убит весной 2024 года на Донбассе, воюя на стороне оккупационных войск.
Сын заместителя директора ЦРУ Макйл Глосс (слева) позирует вместе со своими сослуживцами по контракту с армией РФ, 2023 год. Глосс был убит весной 2024 года на Донбассе, воюя на стороне оккупационных войск. Фото: скриншот TikTok

Центральное разведывательное управление США подтвердило информацию издания «Важные истории» о гибели на фронте в Украине сына заместителя директора ЦРУ. Отец наемника заявил, что у сына были психиатрические проблемы.

ЦРУ прокомментировал сообщения СМИ о Майкле Глоссе – сыне заместителя директора американской спецслужбы Джулианы Галлины Глосс и ветерана Ирака Ларри Глосса.

«ЦРУ считает, что кончина Майкла - это личное семейное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности, - цитирует NBS собеседника в ЦРУ. - Вся семья ЦРУ убита горем из-за их утраты».

«Мы обожали нашего сына и переживаем его потерю каждую минуту. Мы просим уважения к нашей личной жизни в это трудное время», - переда представитель спецслужбы слова семьи.

О гибели на Донбассе 21-летнего американца, который подписал контракт с Минобороны РФ, став десантником, ранее сообщили журналисты-расследователи из издания «Важные истории», которые смогли разобраться у базах данных с именами жителей Москвы, полученных хакерами.

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Находясь на войне, Майкл Глосс, вел соцсети. В частности, он писал о контрнаступлении ВСУ 2023 года.

«Весеннее контрнаступление по итогу затевалось ради пары деревень. Оно продлилось лишь до июня (смайлики). Русские крошат мальчиков-демократов у всех на виду», - писал Глосс с войны два года назад.

«Моя дочь и зять - лучшие родители, которых я когда-либо видела, - сказала CBS бабушка убитого наемника Мария Кук. - Это трагедия».

«Майкл прожил короткую, но невероятно прекрасную жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу. Майкла следует помнить за его благородное сердце и воинственный дух», - сказано в некрологе, который был опубликован в апреле 2024 года на профильном сайте.

«Он погиб, спеша помочь раненому товарищу, пытаясь спасти его. Типичный Майкл, - заявил Washington Post его отец, ветеран войны в Ираке, который сейчас предоставляет услуги по безопасности правительству США, Ларри Глосс. – Мы никогда не подозревали, и он сам не говорил, что вступит в армию. Никогда».

«Если бы вы знали нашего сына, он был воплощением антисистемного, антиавторитарного молодого человека с момента его появления на свет», - продолжает Глосс-старший, руководитель компании, занимающейся технологиями физической безопасности.

В 17 лет сын замдиректора ЦРУ начал протестовать против «общих ценностей» своих родителей, которые работали в сфере национальной безопасности.

Его мать была назначена на свою текущую должность в ЦРУ в прошлом году и занимала высокие посты, отвечая за технологии и кибербезопасность. Также она работала в IBM и начала свою карьеру офицером военно-морской разведки, выйдя в отставку из ВМС в 2013 году. В Академии ВМС Галина стала первой женщиной, возглавившей бригаду кадетов. Отец Майкла, Ларри Глосс, является ветераном ВМС США, участвовал в операции «Буря в пустыне» и работает в области кибербезопасности в частном секторе.

Отец убитого наемника уточнил, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года от «потери крови» при обстреле артиллерией.

На основе утечки базы данных и показаний сослуживца Глосса «Важные истории» выяснили, что Майкл Глосс подписал контракт с Минобороны РФ в пункте вербовки на улице Яблочкова в Москве и в декабре 2023-го на фронт в составе 137-го рязанского полка ВДВ, который на момент гибели Майкла участвовал в боях под Соледаром Донецкой области.

Глосс был в конфликте с семьей, бросил учебу в колледже, примкнул к организации антивоенных экоактивистов-хиппи Rainbow Family и уехал в странствия по миру. В путешествии он увлекся исламом и идеями «многополярного мира», которые продвигает Владимир Путин, а также стал сторонником Палестины и принял имя Хамза. Уже в России он стал проявляться в соцсетях как сторонник коммунизма.

Публикацию о том, как журналисты нашли списки иностранцев, воюющих на стороне РФ, можно изучить на сайте «Важных историй».

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