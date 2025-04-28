Центральное разведывательное управление США подтвердило информацию издания «Важные истории» о гибели на фронте в Украине сына заместителя директора ЦРУ. Отец наемника заявил, что у сына были психиатрические проблемы.
ЦРУ прокомментировал сообщения СМИ о Майкле Глоссе – сыне заместителя директора американской спецслужбы Джулианы Галлины Глосс и ветерана Ирака Ларри Глосса.
«ЦРУ считает, что кончина Майкла - это личное семейное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности, - цитирует NBS собеседника в ЦРУ. - Вся семья ЦРУ убита горем из-за их утраты».
«Мы обожали нашего сына и переживаем его потерю каждую минуту. Мы просим уважения к нашей личной жизни в это трудное время», - переда представитель спецслужбы слова семьи.
О гибели на Донбассе 21-летнего американца, который подписал контракт с Минобороны РФ, став десантником, ранее сообщили журналисты-расследователи из издания «Важные истории», которые смогли разобраться у базах данных с именами жителей Москвы, полученных хакерами.
Находясь на войне, Майкл Глосс, вел соцсети. В частности, он писал о контрнаступлении ВСУ 2023 года.
«Весеннее контрнаступление по итогу затевалось ради пары деревень. Оно продлилось лишь до июня (смайлики). Русские крошат мальчиков-демократов у всех на виду», - писал Глосс с войны два года назад.
«Моя дочь и зять - лучшие родители, которых я когда-либо видела, - сказала CBS бабушка убитого наемника Мария Кук. - Это трагедия».
«Майкл прожил короткую, но невероятно прекрасную жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу. Майкла следует помнить за его благородное сердце и воинственный дух», - сказано в некрологе, который был опубликован в апреле 2024 года на профильном сайте.
«Он погиб, спеша помочь раненому товарищу, пытаясь спасти его. Типичный Майкл, - заявил Washington Post его отец, ветеран войны в Ираке, который сейчас предоставляет услуги по безопасности правительству США, Ларри Глосс. – Мы никогда не подозревали, и он сам не говорил, что вступит в армию. Никогда».
«Если бы вы знали нашего сына, он был воплощением антисистемного, антиавторитарного молодого человека с момента его появления на свет», - продолжает Глосс-старший, руководитель компании, занимающейся технологиями физической безопасности.
В 17 лет сын замдиректора ЦРУ начал протестовать против «общих ценностей» своих родителей, которые работали в сфере национальной безопасности.
Его мать была назначена на свою текущую должность в ЦРУ в прошлом году и занимала высокие посты, отвечая за технологии и кибербезопасность. Также она работала в IBM и начала свою карьеру офицером военно-морской разведки, выйдя в отставку из ВМС в 2013 году. В Академии ВМС Галина стала первой женщиной, возглавившей бригаду кадетов. Отец Майкла, Ларри Глосс, является ветераном ВМС США, участвовал в операции «Буря в пустыне» и работает в области кибербезопасности в частном секторе.
Отец убитого наемника уточнил, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года от «потери крови» при обстреле артиллерией.
На основе утечки базы данных и показаний сослуживца Глосса «Важные истории» выяснили, что Майкл Глосс подписал контракт с Минобороны РФ в пункте вербовки на улице Яблочкова в Москве и в декабре 2023-го на фронт в составе 137-го рязанского полка ВДВ, который на момент гибели Майкла участвовал в боях под Соледаром Донецкой области.
Глосс был в конфликте с семьей, бросил учебу в колледже, примкнул к организации антивоенных экоактивистов-хиппи Rainbow Family и уехал в странствия по миру. В путешествии он увлекся исламом и идеями «многополярного мира», которые продвигает Владимир Путин, а также стал сторонником Палестины и принял имя Хамза. Уже в России он стал проявляться в соцсетях как сторонник коммунизма.
Публикацию о том, как журналисты нашли списки иностранцев, воюющих на стороне РФ, можно изучить на сайте «Важных историй».