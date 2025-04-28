Один преподаватель на три школы: в Эстонии стартовал пилотный проект «Усиленный учитель»

Восьмиклассники примут участие в 14 блочных уроках математики длительностью 90 минут каждый. Занятия проводят два опытных педагога: преподаватель математики Международной школы Audentes Трийн Меритам, исполняющая роль ведущего преподавателя, и учитель математики Мустамяэской государственной гимназии и педагогический дизайнер Эвелин Рейла.

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Уроки транслируются в прямом эфире из специально оборудованной в Таллиннской художественной школе студии, в которой учитель проводит занятие. В своих школах ученики следят за трансляцией на больших экранах под руководством наставника, который помогает с заданиями и обеспечивает интерактивную связь с преподавателем.

В ходе занятий активно используются интерактивные и социальные методы, а также технологические решения для максимального вовлечения учеников в учебный процесс.

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, проект «Усиленный учитель» вносит значительный вклад в переход к обучению на эстонском языке. «Проект включает онлайн-курсы, разработанные с учетом различных уровней подготовки учащихся, в том числе из школ перехода. В долгосрочной перспективе это станет весомым вкладом в обеспечение равных образовательных возможностей», - пояснил Яшин.

Директор Таллиннской гимназии Arte Сирье Эбрал подчеркивает, что проект открывает перед школами широкие возможности для развития. «Для нас принципиально важно, чтобы ученики получали качественное образование даже в тех случаях, когда профильный специалист отсутствует. Предлагаемая модель позволяет гарантировать высокий уровень преподавания даже при отсутствии специалиста и знакомит учащихся с инновационным форматом обучения», - сказала Эбрал.

Учитель математики Международной школы Audentes Трийн Меритам добавила: «В быстро меняющемся мире необходимо менять и подходы к обучению и преподаванию математики. Мы используем на курсе современные технологические решения, чтобы путь учеников к самостоятельному обучению был как можно более плавным. Я надеюсь, что этот пилотный проект станет началом положительных изменений».