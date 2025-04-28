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Полиция начнет патрулировать таллиннский лесопарк после того, что там оставили праздновавшие Пасху

Администрация района Мустамяэ прокомментировала публикацию Rus.Postimees «Тут ночевала рота солдат советской армии?» о мусоре, который остался в лесопарке Сютисте после празднования Пасхи неделю назад. Власти рассказали, когда горожане особенно активно мусорят в парках.

​О том, что лесопарк Сютисте в буквальном смысле напоминает стихийную мусорную свалку, нам рассказал местный житель. Пенсионера Николая возмутило то, что он увидел в этой уникальной зеленой зоне Таллинна спустя три дня после празднования Пасхи.

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