Полиция начнет патрулировать таллиннский лесопарк после того, что там оставили праздновавшие Пасху

​О том, что лесопарк Сютисте в буквальном смысле напоминает стихийную мусорную свалку, нам рассказал местный житель. Пенсионера Николая возмутило то, что он увидел в этой уникальной зеленой зоне Таллинна спустя три дня после празднования Пасхи.