Полиция начнет патрулировать таллиннский лесопарк после того, что там оставили праздновавшие Пасху

Администрация района Мустамяэ прокомментировала публикацию Rus.Postimees «Тут ночевала рота солдат советской армии?» о мусоре, который остался в лесопарке Сютисте после празднования Пасхи неделю назад. Власти рассказали, когда горожане особенно активно мусорят в парках.
О том, что лесопарк Сютисте в буквальном смысле напоминает стихийную мусорную свалку, нам рассказал местный житель. Пенсионера Николая возмутило то, что он увидел в этой уникальной зеленой зоне Таллинна спустя три дня после празднования Пасхи.