В Эстонии уровень безработицы растет, несмотря на увеличение занятости

В прошлом году в Эстонии количество безработных увеличилось до 57 100 человек, что на 9400 больше, чем в 2023 году. Однако общее число занятых тоже выросло: теперь в стране работают 698 600 человек, что на 4000 больше по сравнению с предыдущим годом.
По информации Департамента статистики, на работу устраивались в основном женщины, особенно в возрасте старше 65 лет. Количество занятых среди женщин увеличилось на 4400 человек. При этом число рабочих мест для мужчин немного сократилось - на 400.
Особенно активно развивались такие отрасли, как сельское хозяйство, гостиничный бизнес и общественное питание. Рост занятости также наблюдался в сферах спорта, досуга и, в некоторой степени, в строительстве. В промышленности больше всего новых рабочих мест появилось на предприятиях по производству продуктов питания и электротехнического оборудования. В торговле занятость выросла за счет увеличения продаж автомобилей.
Самое заметное сокращение рабочих мест произошло в производстве компьютеров, электроники и оптических приборов. В обрабатывающей промышленности количество работников уменьшилось почти на 8900 человек, а в системе здравоохранения и социальной помощи на 3900.
В прошлом году на рынок труда пришло 9600 новых работников. Кроме того, сократилось число людей, которые ранее не участвовали в трудовой деятельности. Благодаря этому общий уровень занятости в Эстонии вырос и достиг 74,6 процента, что на 0,7 процента выше показателя предыдущего года.
Увеличилось число несчастных случаев на работе
Несмотря на рост занятости, в 2023 году произошло больше несчастных случаев на производстве. За год в Эстонии произошло 3384 несчастных случая на рабочих местах - это около девяти происшествий ежедневно. В результате этих происшествий погибли 14 человек, что на четыре больше, чем годом ранее. Среди погибших было 11 мужчин и 3 женщины в возрасте от 22 до 59 лет.
Руководитель Трудовой инспекции Кайре Саареп подчеркнула, что за каждой такой трагедией стоит человеческая история. Она напомнила, что погибшие были чьими-то детьми, родителями и близкими людьми. Она подчеркнула, что каждый человек должен быть уверен в своей безопасности на работе, но, к сожалению, сегодня это не всегда так.
Больше всего смертельных несчастных случаев произошло в строительной отрасли. За прошлый год в строительстве зарегистрировали 289 несчастных случаев, из которых пять закончились смертью работников.
Строительство по-прежнему остается одной из самых опасных сфер труда. Одной из трагедий стал случай, когда при работе с подъемником не оказалось рядом квалифицированного работника, который бы мог оперативно среагировать в чрезвычайной ситуации. В результате работник оказался зажат между ограждением и стрелой подъемника. Коллеги заметили его в тяжелом состоянии, но из-за отсутствия навыков не смогли быстро опустить платформу. Из-за этого спасение заняло слишком много времени, и несчастный случай закончился гибелью человека.