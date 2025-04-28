В Эстонии уровень безработицы растет, несмотря на увеличение занятости

По информации Департамента статистики, на работу устраивались в основном женщины, особенно в возрасте старше 65 лет. Количество занятых среди женщин увеличилось на 4400 человек. При этом число рабочих мест для мужчин немного сократилось - на 400.

Особенно активно развивались такие отрасли, как сельское хозяйство, гостиничный бизнес и общественное питание. Рост занятости также наблюдался в сферах спорта, досуга и, в некоторой степени, в строительстве. В промышленности больше всего новых рабочих мест появилось на предприятиях по производству продуктов питания и электротехнического оборудования. В торговле занятость выросла за счет увеличения продаж автомобилей.

Самое заметное сокращение рабочих мест произошло в производстве компьютеров, электроники и оптических приборов. В обрабатывающей промышленности количество работников уменьшилось почти на 8900 человек, а в системе здравоохранения и социальной помощи на 3900.

В прошлом году на рынок труда пришло 9600 новых работников. Кроме того, сократилось число людей, которые ранее не участвовали в трудовой деятельности. Благодаря этому общий уровень занятости в Эстонии вырос и достиг 74,6 процента, что на 0,7 процента выше показателя предыдущего года.

Увеличилось число несчастных случаев на работе

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