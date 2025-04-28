Камеры распознавания номеров выглядят как обычные камеры видеонаблюдения в общественных местах. Их можно увидеть в разных местах вдоль улиц и шоссе, но полиция отказывается раскрывать точную информацию о количестве и местоположении этих камер.

На прошлой неделе стало известно, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) использует на дорогах Эстонии систему автоматического распознавания номеров, которая фотографирует все автомобили. Это позволяет отслеживать, кто и куда едет, даже если правила дорожного движения не нарушаются. Однако полиция отказывается сообщать, где именно в Тарту и Тартумаа находятся такие камеры.