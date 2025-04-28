На прошлой неделе стало известно, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) использует на дорогах Эстонии систему автоматического распознавания номеров, которая фотографирует все автомобили. Это позволяет отслеживать, кто и куда едет, даже если правила дорожного движения не нарушаются. Однако полиция отказывается сообщать, где именно в Тарту и Тартумаа находятся такие камеры.
Генеральный директор PPA Эгерт Беличев инициировал в прошлый четверг служебную проверку после того, как тема получила широкий резонанс в СМИ, чтобы оценить правовые основания использования системы распознавания номеров.