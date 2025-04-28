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Полиция отказывается раскрыть точное количество и местоположение камер автоматического распознавания номеров (1)

Перевод: Сергей Светлов
Камеры распознавания номеров выглядят как обычные камеры видеонаблюдения в общественных местах. Их можно увидеть в разных местах вдоль улиц и шоссе, но полиция отказывается раскрывать точную информацию о количестве и местоположении этих камер.
Камеры распознавания номеров выглядят как обычные камеры видеонаблюдения в общественных местах. Их можно увидеть в разных местах вдоль улиц и шоссе, но полиция отказывается раскрывать точную информацию о количестве и местоположении этих камер. Фото: Sille Annuk

На прошлой неделе стало известно, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) использует на дорогах Эстонии систему автоматического распознавания номеров, которая фотографирует все автомобили. Это позволяет отслеживать, кто и куда едет, даже если правила дорожного движения не нарушаются. Однако полиция отказывается сообщать, где именно в Тарту и Тартумаа находятся такие камеры.

Генеральный директор PPA Эгерт Беличев инициировал в прошлый четверг служебную проверку после того, как тема получила широкий резонанс в СМИ, чтобы оценить правовые основания использования системы распознавания номеров.

Камеры распознавания номеров являются частью широкой системы наблюдения за общественными пространствами. По всей стране установлено около 1600 камер общественного наблюдения, из которых около 250 оснащены технологией распознавания номеров. Они размещены в основном на автомагистралях и крупных транспортных узлах.

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