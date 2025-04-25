Полиция начала служебную проверку по использованию системы распознавания автомобильных номеров

«Система распознавания номеров - важный и необходимый инструмент для полиции. Не менее важно и доверие жителей Эстонии к нашим рабочим средствам и принципам. Хотя полиция уже много лет использует камеры распознавания номеров для раскрытия правонарушений и устанавливает их в сотрудничестве с местными самоуправлениями, мы явно слишком мало говорили об этом публично и не держали тему в фокусе внимания людей.

Чтобы удостовериться, что нынешняя организация работы полиции соответствует всем актуальным правовым нормам, и при необходимости внести предложения по более четкому регулированию использования системы распознавания, я инициировал в PPA всесторонний анализ этой темы», - сказал Беличев.

По его словам, для полиции важнейшее преимущество распознавания номеров - возможность быстро раскрывать тяжкие преступления по горячим следам.

«Я понимаю обеспокоенность людей по поводу приватности и ответственность полиции за сохранность этих данных. В то же время распознавание номеров иногда является единственной зацепкой для прояснения дел, серьезно затрагивающих чувство безопасности общества, или, к примеру, способом послать литовским автоугонщикам четкий сигнал, что в Эстонии не стоит пытаться это сделать. Нужно найти баланс, при котором у людей есть уверенность, что их права не нарушаются чрезмерно, и при этом у полиции остается возможность раскрывать даже хорошо замаскированные преступления», - добавил он.

Срок подведения итогов служебной проверки - один месяц.