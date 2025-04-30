Мусорный ветер Российская пропаганда ухватилась за крыс

«Приемы полуправды - самые эффективные для пропаганды, - объясняет ведущий медиаюрист Центра защиты прав СМИ, «дважды иноагент» в РФ Галина Арапова. - Как я понимаю логику российской машины пропаганды, она настроена на поддержание враждебности среды за пределами России, особенно в так называемых "недружественных" для России странах».

«Недружественные» Этот список был впервые опубликован в РФ мае 2021 года. Изначально в него вошли только США и Чехия. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и введения международных санкций, список был расширен до 49 государств. В список включены все страны - члены «Большой семерки», 25 стран - членов Европейского союза и все страны НАТО, кроме Турции.

По мнению Галины Араповой, это делается для того, чтобы люди, потребляющие такой контент, «с благодарностью думали, что они в России, а не где-то на загнивающем западе, терпели все, что в России (потому что там за границей еще хуже), поддерживали политику властей, что бы они ни делали».