Мусорный ветер Российская пропаганда ухватилась за крыс

На Первом канале российского ТВ, главном рупоре провластной пропаганды, вышел сюжет о том, что в британском Бирмингеме из-за забастовки мусорщиков якобы расплодились крысы размером с кошку. Rus.Postimees выяснил, «а был ли мальчик», и попробовал понять, для чего пропаганда делает из мухи слона. Точнее, из крысы кошку.
Первое сообщение о том, что в Бирмингеме возникли проблемы с вывозом мусора, появилось в английской газете The Independent еще в конце февраля. Первый канал заметил этот сюжет примерно полтора месяца спустя.
Крысиная дезинформация
«На улицах британского Бирмингема появились крысы размером с кошку, улицы утопают в 17 тысячах тонн отходов. Мусорный коллапс произошел из-за забастовки коммунальщиков», - говорилось в сюжете. На видео показаны сложенные штабелями черные и зеленые мешки для мусора, прислоненные к стенам домов из красного кирпича.
Комментируя сюжет, журналист канала поясняет: «Жители Бирмингема пытаются самостоятельно убирать мусор, кто-то нанимает частных работников. Однако это дорогое удовольствие, которое не каждый может позволить».
Картина апокалипсиса нарисована чисто. И, надо заметить, проблема с мусором во втором по численности населения городе Великобритании - не выдумка. О забастовках уборщиков там в последнее время пишут разные европейские СМИ.
Однако размеры «мусорного коллапса», как он описывается на Первом канале, мягко говоря, преувеличены. Так, например, в репортаже Би-Би-Си об этом сказано, что проблема вывоза мусора есть в некоторых спальных районах, находящихся вдали от центра города.
Любопытно, что симпатии жителей замусоренных районов остаются на стороне бастующих, они поясняют, что те действительно получают мало денег. «Платите им больше, они делают тяжелую работу», - говорит на камеру один из опрошенных Би-Би-Си.
Крысы или кошки?
Откуда взялась крыса размером с кошку, неизвестно, потому что в видео-сюжетах ни самого Первого канала, ни европейских каналов нет ни одного видеокомментария с таким утверждением.
Российские СМИ либо в принципе ни на кого не ссылаются, озвучивая эту информацию, либо цитируют ту же The Independent, которая, ссылаясь только на одну из местных жительниц, пишет, что «некоторые крысы были размером с маленьких кошек».
К слову, владельцем The Independent, откуда Первый канал и черпает новости с «загнивающего Запада», является Евгений Лебедев - британский предприниматель русского происхождения, с 2020 года член Палаты лордов британского парламента и по совместительству сын Александра Лебедева, бывшего совладельца Национального резервного банка РФ.
Александр Лебедев также владеет на паях с сыном рядом медиа-активов Великобритании. До того, как стать предпринимателем, Лебедев-старший служил офицером в центральном аппарате Первого управления КГБ СССР. В 1987 году он уехал работать в советское посольство в Лондон, а в 1992 году уволился из органов госбезопасности в звании полковника.
Однако на размер и количество крыс их влияние явно не распространяется. Более того, «Медуза» в своем коротком видеосюжете без слов, действительно, показала крысу, а следующим кадром - рыжего кота на мусорке, размеры которого значительно превышали грызуна. Ответили Первому каналу? Загадка.
Точно известно, что комментарии типа «авгиевы конюшни», «все улицы завалены мусором», «Великобритания утопает в помоях», «британская армия подготовлена и брошена на борьбу с г..ном», «мусорогеддон» и другие используются исключительно в сюжетах российских пропагандистских СМИ и у блогеров, подхвативших эстафету от Первого канала.
Разоблачение размеров
Крысы размером с небольшую кошку в природе действительно существуют. Это новогвинейская крыса босави, она же Coryphomis buehleri, до недавнего времени считавшаяся вымершей, и крыса Хоффмана. Длина их тела, включая хвост, может достигать метра.
Еще существует Cricetomys Gambianus, или гамбийская хомяковая крыса. Они вырастают примерно до 0,9 метра, включая хвост. Широко распространены в Африке к югу от Сахары.
А вот в Европе эти животные не встречаются, в этих широтах обычна серая крыса, она же пасюк, она же норвежская. В длину она, как правило, 25 сантиметров без хвоста, редко встречаются экземпляры до 40 сантиметров, а хвост всегда короче тела.
Теоретически, гигантизм у животных, в том числе и у крыс, возможен - при изобилии корма. Однако это длительный процесс - в случае с крысами должно смениться несколько поколений животных. Крыса живет до трех лет, размножаться начинает в возрасте полугода. А забастовка мусорщиков в Бирмингеме, как ни крути, продолжается не больше трех месяцев. И из Мозамбика родственники на помощь тоже не успевают. Математика не сходится.
Так что, действительно, некоторые районы Бирмингема оказались во власти «пищащих козырьков» (отсылка к названию сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders) о банде, действовавшей в Бирмингеме в начале XX века), но, как говорится, «не так страшен черт, как его малюют».
У страха глаза велики
«Приемы полуправды - самые эффективные для пропаганды, - объясняет ведущий медиаюрист Центра защиты прав СМИ, «дважды иноагент» в РФ Галина Арапова. - Как я понимаю логику российской машины пропаганды, она настроена на поддержание враждебности среды за пределами России, особенно в так называемых "недружественных" для России странах».
«Недружественные»
Этот список был впервые опубликован в РФ мае 2021 года. Изначально в него вошли только США и Чехия. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и введения международных санкций, список был расширен до 49 государств. В список включены все страны - члены «Большой семерки», 25 стран - членов Европейского союза и все страны НАТО, кроме Турции.
По мнению Галины Араповой, это делается для того, чтобы люди, потребляющие такой контент, «с благодарностью думали, что они в России, а не где-то на загнивающем западе, терпели все, что в России (потому что там за границей еще хуже), поддерживали политику властей, что бы они ни делали».
«Российская пропаганда делает все, чтобы показать, как ужасна жизнь не в России. А поскольку желания и возможности потенциального российского потребителя этих новостей не располагают к тому, чтобы идти гуглить и проверять (как и у любого другого обывателя в любой точке мира), то российская пропаганда может рассказывать самые роскошные и яркие истории без больших репутационных последствий», - в свою очередь, сказал Rus.Postimees сказал один из известных специалистов по вопросам пропаганды и теорий заговора, преподаватель Шеффилдского университета (Великобритания) Илья Яблоков.
«Задача пропаганды - сформировать картинку. В данном сюжете очень хорошо могут поместиться две истории. Первая - какой ужас в этой Британии (правдивый ответ: нет). Вторая - "у них также, как и у нас, а потому зачем нам что-то менять, если не изменить"», - разоблачает схему пропагандистов британский ученый.
Пока лечится, или покалечится
И действительно, исследователи Института развивающихся экономик Банка Финляндии недавно выяснили, что, несмотря на масштабные военные расходы, десятки тысяч погибших и огромное количество международных санкций, ощущение стабильности и удовлетворенности жизнью россиян оказалось на самом высоком уровне за последнее десятилетие. Примечательно, что ученые не смогли связать рост удовлетворенности с позитивными материальными изменениями в жизни людей.
«Субъективное благополучие всегда тесно связано с той медиасредой, в которой живут респонденты, - рассказывал «Медузе» соавтор исследования, экономист, профессор Миддлберийского колледжа в США Уильям Пайл. - Смотрят ли они только государственные телеканалы или черпают новости из других источников, чтобы получить более широкий контекст происходящего?»
«В ситуации цифровой полифонии люди зачастую выбирают тот вариант, который им подтверждает уже существующую у них в голове картину мира, - ранее объяснял тягу обывателей к пропаганде французский социолог Иван Напреенко. - Люди всегда выберут ту версию, которая будет разделяема их сообществом. Мы находимся в странной точке, когда уже все верят, что у всех бывает своя правда».
В 2022 году американские политологи Дэвид Брукман (Калифорнийский университет в Беркли) и Джошуа Калла (Йельский университет) провели исследование и доказали, что за очень короткое время можно «существенно повлиять на фактические убеждения, восприятие важности проблем и общие политические взгляды».
Участники исследования по часу в день смотрели информационные программы с чуждой для них информационной наполненностью. Например, любители консервативной сети Fox News семь часов в неделю смотрели программы конкурирующего канала CNN и наоборот. Выяснилось, что потребление телевидения с другим ресурсом заметно изменило восприятие мира у обеих групп.
То есть, сделали вывод эксперты, людей достаточно легко быстро переформатировать, надо всего лишь поменять настройки.