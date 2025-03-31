Мусорный ветер РФ обошла санкции против пропаганды Кремля. Фейки об Эстонии публикуются круглые сутки

«А в ситуации цифровой полифонии люди зачастую выбирают тот вариант, который им подтверждает уже существующую у них в голове картину мира. Что же касается тяги меньшинств к пропаганде на их языке, то, как правило, сама среда, в которой они находятся, приложила определенные усилия, чтобы такие группы чувствовали себя неким единством, противопоставленным этой среде. Они не вписаны внутрь. Но вокруг них очерчен круг, внутри которого поддерживают групповое единство за счет лояльности определенным каналам, которые маркированы как свои, - объясняет Напреенко тягу к русскому телевизору у тех, кто живет в других странах. - Дальше можно разбираться в сортах этих фекалий, но если пытаться быть нейтральным, то люди всегда выберут ту версию, которая будет разделяема их сообществом».

Кроме того, навык критического подхода к любой информации предполагает наличие кругозора.

«Мы находимся в странной точке, когда уже все верят, что у всех бывает своя правда. Но проблема хуже. Эта ситуация приводит к тому, что правды нет. Уже все научились называть фейком то, что им не близко. На продвинутых стадиях научились проверять что-то, но не брать на себя смелость утверждать, что же в итоге есть старая добрая правда, а не постправда», - констатирует социолог.

«И уже вне зависимости от того, что мы сами считаем, мы все живем в мире постправды, которая и определяет все то, что мы сейчас обсудили», - не особенно весел Иван Напреенко.