Мусорный ветер РФ обошла санкции против пропаганды Кремля. Фейки об Эстонии публикуются круглые сутки

Кремль заразил своей пропагандой западные чат-боты, включая ChatGPT. Теперь искусственный интеллект ретранслирует российские фейки, распространяемые на зарубежную аудиторию. Rus.Postimees рассказывает о новых методах и ресурсах Москвы, которые регулирующие органы ЕС пока не только не осознали, но даже не заметили. Что с этим делать, нам рассказали эксперты.
Казалось бы, забытое советское название «Правда» (не путать с TRUTH Дональда Трампа), которым Кремль со времени Ленина прикрывал свою пропаганду (одноименная газета печаталась в СССР до 1991 года), вернулось примерно с теми же целями. Но с поправкой на современные технологии и практически полностью отсутствующими инструментами противодействия.
Профи говорят, но их пока не слышат
Эксперты аналитического проекта NewsGuard's Reality Check утверждают, что ведущие генеративные мировые ИИ-инструменты волей-неволей продвигают дезинформацию путинской России.
В качестве примера аналитики привели информационную сеть PRAVDA, которая распространяет фейки через мировые новостные агрегаторы, использующие ИИ в качестве проверенных источников информации.
NewsGuard's Reality Check
Проект, который анализирует, как дезинформация в интернете подрывает доверие к фактам. Авторы также рассказывают, кто стоит за работой по производству и распространению фейков. Проект создан журналистом Стивеном Бриллом и медиаменеджером Гордоном Кровицем. Брилл - известный журналист и создатель независимых медиа. Кровиц - медиаменеджер и консультант технологических компаний, бывший издатель The Wall Street Journal.
Сеть PRAVDA была запущена после начала полномасштабной агрессии РФ весной 2022 года, всего через месяц после того как власти ЕС заблокировали классические медиа-ресурсы Кремля.
Впервые сеть PRAVDA была идентифицирована год назад французским правительственным агентством «Служба наблюдения и защиты от иностранного цифрового вмешательства» (VIGINUM). Эта структура занимается мониторингом кампаний по дезинформации.
Управляется сеть PRAVDA компанией TigerWeb, владелец которой, веб-разработчик Евгений Шевченко ранее работал в компании «Крымтехнологии». Именно эта фирма создавала веб-сайты для оккупационной администрации полустрова Крым.