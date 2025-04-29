Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

«Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет», - написал Сийярто в соцсети X .

После принятия закона Венгрия должна уведомить ООН о выходе из состава Международного уголовного суда. Решение вступит в силу через год, пишет «Коммерсант».

Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года. О планах выйти из состава суда власти Венгрии объявили в начале апреля, в день, когда в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Несмотря на международный ордер на арест, Нетаниягу не задержали, после чего МУС потребовал объяснений.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаниягу 21 ноября 2024 года. Его и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в 2023-2024 годах.

Венгрия стала не первой страной, которая в последние годы проигнорировала ордера на арест, выданные МУС. Монголия в 2024 году проигнорировала международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина, которого подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Почему Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина только по депортации детей. Почему Украина не ратифицирует Римский статут, который создал МУС. Можно ли выкрасть Путина, сколько ему могут дать, и какие примеры из прошлого напоминает решение МУС выдать ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена при нем.

Об этом Rus.Postimees ранее рассказал сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш.