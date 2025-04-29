Полиция установила личность человека, который угрожал убийством мэру Нарвы

Полиция установила личность человека, который угрожал мэру Нарвы Катри Райк убийством. Оказалось, что автором письма был несовершеннолетний, поэтому реальной угрозы для жизни политика не выявлено, сообщает «Северное Побережье».
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что уголовное дело в данном случае возбуждено не было, но с молодым человеком провели беседу.
«Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков», - рассказал Пюви.
Напомним, что от реального нападения на нарвской улице на днях пострадал работник горуправы - историк Мадис Туудер, которому припомнили его «неправильную» трактовку истории приграничного города. Подробнее читайте здесь.