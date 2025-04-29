Полиция установила личность человека, который угрожал убийством мэру Нарвы

Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что уголовное дело в данном случае возбуждено не было, но с молодым человеком провели беседу.

«Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков», - рассказал Пюви.