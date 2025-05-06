На прошлой неделе мы опубликовали историю жительницы Таллинна, которая обратилась в ЭМО Северо-Эстонской региональной больницы и заявила, что случился конфликт из-за недостаточного владения эстонским языком. Проблема серьезная, но в Эстонии нет оснований требовать от врачей владения русским языком. Больницы просят пациентов позаботиться о переводе. Разбираемся, как эту проблему можно разрешить с учетом прав и интересов медперсонала и пациентов.

Главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристо Эриксон подчеркнул, что пациентка ЭМО Наталья, чей случай сделал эту дискуссию снова острой, получила медицинскую помощь. «Никому не было отказано из-за языкового барьера», - отметил главврач.

Экстренная медицинская помощь оказывается всегда, независимо от родного языка пациента. По словам Эриксона, Наталье провели необходимые обследования, она получила консультацию медсестры. Поскольку результаты анализов были нормальными, дежурный врач отправил ее домой.

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