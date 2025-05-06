На прошлой неделе мы опубликовали историю жительницы Таллинна, которая обратилась в ЭМО Северо-Эстонской региональной больницы и заявила, что случился конфликт из-за недостаточного владения эстонским языком. Проблема серьезная, но в Эстонии нет оснований требовать от врачей владения русским языком. Больницы просят пациентов позаботиться о переводе. Разбираемся, как эту проблему можно разрешить с учетом прав и интересов медперсонала и пациентов.