Министр внутренних дел о череде нападений в Нарве: «При необходимости мы готовы увеличить количество патрулей»

Вчера мы писали, что в последнее время в Нарве произошли несколько случаев физического или вербального насилия, которые могут быть вызваны политическими разногласиями. Мэр Нарвы Катри Райк стала получать по электронной почте угрозы. На улице напали на историка и служащего Нарвской горуправы, а в торговом центре нападению подвергся украинский ветаран войны. Министр внутренних дел Игорь Таро рассказал, как ведомство будет реагировать на подобные вещи.
По поводу угроз Катри Райк честно сказала, что это далеко не первые угрозы, которые она получила. Будучи в стрессе и волнении она даже выразила опасения, что эстонцам стало в Нарве опасно жить. Случай с нападением на украинского ветерана, которого нарвитянин назвал «гнидой бандеровской», тоже не оставляет большого простора для толкования мотивов нападавшего.