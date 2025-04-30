Министр внутренних дел о череде нападений в Нарве: «При необходимости мы готовы увеличить количество патрулей»

Вчера мы писали, что в последнее время в Нарве произошли несколько случаев физического или вербального насилия, которые могут быть вызваны политическими разногласиями. Мэр Нарвы Катри Райк стала получать по электронной почте угрозы. На улице напали на историка и служащего Нарвской горуправы, а в торговом центре нападению подвергся украинский ветаран войны. Министр внутренних дел Игорь Таро рассказал, как ведомство будет реагировать на подобные вещи.