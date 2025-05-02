Подполковник полиции в преддверии 9 мая: чтить память погибших надо без пропаганды войны и насилия

С 8 по 10 мая Департамент полиции и погранохраны вводит запрет на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа. По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, полиция не запрещает чтить память погибших, но делать это надо с достоинством.
Мирошниченко подчеркнула, что главная цель полицейских а в эти дни - не допустить нарушений общественного порядка и предотвратить провокационные акции.
«В прежние годы в зоне ответственности Пыхьяской и Идаской префектур уже были попытки организовать подобные собрания и шествия, поэтому запрет на проведение публичных собраний, которые могут быть расценены как поддержка военной агрессии России, является инструментом полиции для выполнения этих целей», - отметила она.
Мирошниченко напомнила, что демонстрация символики, поддерживающей войну, всегда запрещена - это касается и общественных мест, и онлайн-пространства.
«Точного списка запрещенных символов нет - каждый случай рассматривается индивидуально, - объяснила она. - Среди таких символов: георгиевские ленты, флаги России и Советского Союза, а также самопровозглашенных республик, использование символов Z и V и так далее».
По словам Мирошниченко, многие из этих символов с началом войны изменили свое значение, и сегодня их используют для оправдания военных преступлений. «Тем из них, которые используются для оправдания военных преступлений российских солдат, нет места в нашей стране», - подчеркнула она.
Она добавила, что большинство нарушений, связанных с использованием запрещенной символики, фиксируются именно 9 мая, однако с каждым годом таких случаев становится меньше: «Люди все лучше понимают суть запрета».
Подполковник объяснила, что чтить память павших не запрещено - важно делать это достойно и без пропаганды войны и насилия. «Можно посетить кладбище, возложить цветы, склонить голову и уйти, не создавая провокации», - заявила Мирошниченко.
В эти дни полиция будет работать в усиленном режиме, однако детали операции не раскрываются из тактических соображений. Стражи порядка будут следить не только за ситуацией на улицах, но и за происходящим в интернете.
«Социальные сети и открытые каналы - это такое же публичное пространство, где точно также запрещена демонстрация запрещенных символов с целью поддержки и оправдания войны», - резюмировала Мирошниченко.
Опыт прошлых лет
В прошлом году 9 мая в Эстонии прошел относительно спокойно. «Хотя серьезных конфликтов и инцидентов не произошло, нельзя сказать, что это был спокойный или обычный рабочий день для полиции. Мы привлекли усиленный состав для обеспечения безопасности и выявили несколько нарушений», - сказал тогда руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг.
В тот день было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым были начаты производства о проступке.
Например, сотрудники полиции заметили мужчину с георгиевской ленточкой на улице Койду в Нарве. Полицейские доставили 52-летнего мужчину в участок, где в отношении него было начато производство о проступке. В Кохтла-Ярве было начато расследование в отношении мужчины, который вывесил на окне красный флаг с символикой Советского Союза.
В том году 9 мая в Таллинне полиция выявила три нарушения, связанных с символикой страны-агрессора. В Ида- и Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано 24 нарушения, большая часть из которых связана с символикой страны-агрессора. 12 нарушений связаны с размещением символики в Интернете, а четыре - с нарушениями в общественных местах. В отношении восьми человек полиция возбудила дело в связи с нарушениями общественного порядка, так как они употребляли алкоголь в общественном месте.