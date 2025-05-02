Подполковник полиции в преддверии 9 мая: чтить память погибших надо без пропаганды войны и насилия

В эти дни полиция будет работать в усиленном режиме, однако детали операции не раскрываются из тактических соображений. Стражи порядка будут следить не только за ситуацией на улицах, но и за происходящим в интернете.

«Социальные сети и открытые каналы - это такое же публичное пространство, где точно также запрещена демонстрация запрещенных символов с целью поддержки и оправдания войны», - резюмировала Мирошниченко.

Опыт прошлых лет

В прошлом году 9 мая в Эстонии прошел относительно спокойно. «Хотя серьезных конфликтов и инцидентов не произошло, нельзя сказать, что это был спокойный или обычный рабочий день для полиции. Мы привлекли усиленный состав для обеспечения безопасности и выявили несколько нарушений», - сказал тогда руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг.

В тот день было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым были начаты производства о проступке.

Например, сотрудники полиции заметили мужчину с георгиевской ленточкой на улице Койду в Нарве. Полицейские доставили 52-летнего мужчину в участок, где в отношении него было начато производство о проступке. В Кохтла-Ярве было начато расследование в отношении мужчины, который вывесил на окне красный флаг с символикой Советского Союза.