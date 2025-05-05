Наемники российской армии из стран Балтии есть, признают спецслужбы. Rus.Postimees смог связаться с некоторыми героями расследования «Важных историй» об иностранцах, готовых убивать по приказу Путина. Они рассказали о масштабах потерь, странах, откуда едут иностранцы и документах, которые им так и не сделали в РФ. Эстонский фигурант из баз данных правительства Москвы, которые удалось изучить журналистам, пока молчит. Но заговорили те, кто его знает.