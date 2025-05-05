Должен ли работодатель оплачивать практику? Отвечает Трудовая инспекция

Разве не обязан работодатель в таком случае оплачивать практику? На этот вопрос на своей странице в Facebook отвечает Трудовая инспекция.

Как бы неприятно нам было это говорить, но, увы, нет, не обязан.

Если студент приходит в компанию на практику из учебного заведения, работодатель не обязан подписывать с ним трудовой договор и выплачивать зарплату, поскольку отношения между ними обычно регулируются трехсторонним «Договором о прохождении практики», который заключается между работодателем, учебным заведением и стажером.

Хотя, конечно же, работодатель может параллельно заключить со стажером трудовой договор или иное договорное соглашение, если желает выплачивать ему заработную плату, но закон его не обязывает это делать. Таким образом, будет оплачена ваша практика или нет, зависит от того, как вы лично договоритесь с работодателем.