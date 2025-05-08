Видео Прямо в храме: православный священник поддержал войну и сравнил сторонников мира с Антихристом

Андрей Ткачев - не просто один воинствующий батюшка с альтернативным мнением, он - практически официальный рупор РПЦ. Он пропагандист, телеведущий, священнослужитель РПЦ, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего двора в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.

В своей очередной проповеди он объяснил прихожанам, что «безопасность, разрядка, всему миру мир - это все будет, но только накануне пришествия второго господа Исуса Христа и во времена мерзкого Антихриста. А до этого люди будут воевать».

По его словам, до второго пришествия будут нужны и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. «Все будет нужно до самого Страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности невовремя, имеют дух Антихриста», - заявил в проповеди Андрей Ткачев.

По его словам «все эти наши "нетвойнисты" - за все хорошее, против всего плохого - они думают, что они великие христиане. На самом деле в них действует дух Антихриста». Людьми, которые хотят мира, овладел малодушный, плотский дух Антихриста, который хочет мира не для бога, а для греха.

«Зло на амвоне в священнических одеждах. Евангелие в РПЦ уже переписали», - написал на своей стене в Facebook известный эксперт по православию и по РПЦ Сергей Чапнин.