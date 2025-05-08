Видео Прямо в храме: православный священник поддержал войну и сравнил сторонников мира с Антихристом

Один из самых известных представителей Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Андрей Ткачев провел очередную проповедь в пользу войны и смерти. Он заявил, что стремление к миру и безопасности является проявлением «духа Антихриста». Также позавчера патриарх Кирилл наградил очередного священника, который участвовал в военных действиях, орденом за мужество в военных условиях.
Андрей Ткачев - не просто один воинствующий батюшка с альтернативным мнением, он - практически официальный рупор РПЦ. Он пропагандист, телеведущий, священнослужитель РПЦ, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего двора в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.
В своей очередной проповеди он объяснил прихожанам, что «безопасность, разрядка, всему миру мир - это все будет, но только накануне пришествия второго господа Исуса Христа и во времена мерзкого Антихриста. А до этого люди будут воевать».
По его словам, до второго пришествия будут нужны и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. «Все будет нужно до самого Страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности невовремя, имеют дух Антихриста», - заявил в проповеди Андрей Ткачев.
По его словам «все эти наши "нетвойнисты" - за все хорошее, против всего плохого - они думают, что они великие христиане. На самом деле в них действует дух Антихриста». Людьми, которые хотят мира, овладел малодушный, плотский дух Антихриста, который хочет мира не для бога, а для греха.
«Зло на амвоне в священнических одеждах. Евангелие в РПЦ уже переписали», - написал на своей стене в Facebook известный эксперт по православию и по РПЦ Сергей Чапнин.
Обученный военный пропагандист в рясе
Биография Ткачева объясняет практически все в его «служении богу». В 15 он стал кадетом Московского суворовского военного училища, потом поступил в Военный институт Министерства обороны СССР на факультет спецпропаганды. Учебу бросил, пошел в армию.
В Духовной семинарии отучился экстерном. Несколько лет служил в храме Агапита Печерского, затем в храме святого Луки в Киеве, в 2014 году уехал в Россию. Он давно известен своими дикими и агрессивными высказываниями. Например, болезни и страдания детей, по мнению Ткачева, связаны с греховностью родителей, обожающих своих детей.
Он утверждает, что «там, где сегодня совершаются убийства, там вчера было много блуда». Призывал русских женщин не раздеваться перед врачами.
Пытки и убийства российскими оккупантами мирного населения в Буче он называл фейком, который якобы организовала украинская сторона, «подбросив туда трупы». При этом призывал жечь Украину «Градами».
5 марта 2022 года на российском канале Царьград ТВ вышло видео с проповедью Ткачева под названием «Бог страшен во гневе», в котором он угрожал расправой от Бога Йенсу Столтенбергу, ОБСЕ и упоминал руководителей Евросоюза.
Мы ранее уже упоминали его проповедь в нашем материале о том, как воюют на фронте священники РПЦ. Зимой 2022 года Ткачёв на проповеди говорил, что «воинская смерть лучше всех смертей».
Он наставляет, что лучше умереть с оружием в руках, как мужчина, чем «захлебнуться блевотиной» от того, что перепил, или упасть с крыши, делая селфи. «Господи помилуй и пошла душа в рай!», - рекомендует батюшка Андрей Ткачев.
РПЦ не ограничивается лишь риторической поддержкой войны. Священников обязывают включать в литургии специальные молитвы в поддержку «специальной военной операции». Тех, кто отказывается, лишают сана.
Пошел на фронт - получи орден
Во вторник, 6 мая, в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в день памяти великомученика Георгия Победоносца, праздника Иверской иконы Божией Матери, состоялась божественная литургия, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После ее завершения глава РПЦ вручил настоятелю храма Петра и Павла в селе Овсорок Калужской области иерею Алексею Скрипкину орден святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Этим орденом священник был награжден «во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях».
Иерей Алексей Скрипкин был участником операции «Поток», которая в российских СМИ называют переломным моментом в боях за Суджу. Церковные издания прославляют оцерацию, которая стала «всемирно известна».
Ползти солдатам и священнику пришлось по трубе газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. «Вместе с военнослужащими ВС РФ в трубу спустился и калужанин - настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Жиздринского района», - пишет калужская городская газета.
«Я такую же благодать, похожую, испытывал в Троице-Сергиевой лавре. Хочется сказать, что Господь там присутствовал, молитва шла. Было нелегко, но все прошли», - поделился эмоциями священнослужитель.
«Именно этот скромный батюшка и прополз по той страшной трубе. Риск был огромный, но мужество православного священника, его любовь к Отечеству были сильнее всяких страхов», - цитирует патриарха пресс-служба главы РПЦ патриарха Кирилла.
Но в сети Telegram уже высмеяли «подвиг ползания батюшки по трубе». «Если откинуть слои ладана и PR-кадры, правда выглядит иначе. Источники сообщают, что в той самой "операции" большинство российских солдат, которых сопровождал батюшка, погибли практически сразу, задохнувшись токсинами в трубе».
Пишут, что немногие выжившие теперь инвалиды. Никакого «задания» или «тыловой разведки» не было выполнено: территория, куда они ползли, сутки как не контролировалась ВСУ, а сама затея с ползанием по трубе - эпизод из разряда «взять сапёрной лопаткой Брестскую крепость».
«Но это не мешает официальным лицам устраивать орденоносное шоу. Патриарх Кирилл вновь с трибуны вещает об "истинном мужестве" и "любви к режиму", превращая трагедию в PR-акцию», - пишут в российском телеграм-канале Церковные ведомости.