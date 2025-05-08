Служба государственной безопасности Латвии (VDD) сообщила, что по уголовной статье о незаконном участии в вооруженном конфликте расследуются 12 уголовных дел. Ранее после расследования издания «Важные истории» об иностранных наемниках в ВС РФ VDD сообщала нам лишь о семи уголовных делах.
С 2015 года прокуратуре Латвии были переданы материалы по 12 уголовным делам в отношении 15 человек, совершивших преступления, предусмотренные статьей Уголовного закона о незаконном участии в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает RUS TVNET.