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За сотрудничество с российской армией спецслужбы Латвии преследуют уже 15 человек

Иллюстративное фото. Сотрудники службы госбезопасности Латвии (VDD) проводят задержание
Иллюстративное фото. Сотрудники службы госбезопасности Латвии (VDD) проводят задержание Фото: Служба государственной безопасности Латвии

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) сообщила, что по уголовной статье о незаконном участии в вооруженном конфликте расследуются 12 уголовных дел. Ранее после расследования издания «Важные истории» об иностранных наемниках в ВС РФ VDD сообщала нам лишь о семи уголовных делах.

С 2015 года прокуратуре Латвии были переданы материалы по 12 уголовным делам в отношении 15 человек, совершивших преступления, предусмотренные статьей Уголовного закона о незаконном участии в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает RUS TVNET.

При этом VDD подтвердила латвийским журналистам информацию, которую неделю назад сообщала Rus.Postimees, о том, что на данный момент в производстве находятся четыре уголовных процесса против четырех лиц, которых спецслужбы подозревают в участии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

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