За сотрудничество с российской армией спецслужбы Латвии преследуют уже 15 человек

С 2015 года прокуратуре Латвии были переданы материалы по 12 уголовным делам в отношении 15 человек, совершивших преступления, предусмотренные статьей Уголовного закона о незаконном участии в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает RUS TVNET .

При этом VDD подтвердила латвийским журналистам информацию, которую неделю назад сообщала Rus.Postimees, о том, что на данный момент в производстве находятся четыре уголовных процесса против четырех лиц, которых спецслужбы подозревают в участии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.