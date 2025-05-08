Фото Катри Райк: «Молю небеса о вечном мире для Эстонии и Нарвы»

На обнародованном в соцсетях фото Катри Райк с букетом крупных белых роз подходит к монументу памяти жертв Второй мировой войны, который расположен у подножия бастиона Виктория.

«80 лет назад закончилась Вторая мировая война. Я молю небеса о вечном мире для Эстонии и Нарвы. Правда, сейчас оно затянуто снежными тучами», - написала Райк в своем посте в Facebook.

День Победы 8 мая знаменует окончание Второй мировой войны в Европе – именно в этот день 80 лет назад командование союзных войск приняло в Берлине безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.