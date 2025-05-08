Литва выходит из Оттавской конвенции и готовится к производству противопехотных мин

«Официально: Литва выходит из Оттавской конвенции, этот шаг сегодня одобрил @LRSeimas (Сейм Литвы). Решение вступит в силу через шесть месяцев», – уведомило Министерство обороны страны на платформе X.

Сейм в ходе итогового голосования поддержал решение о выходе Литвы из конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.

За выход из конвенции высказались 107 депутатов, голосовавших против не было, трое воздержались.

Несколько членов фракций Союза зеленых и крестьян и партии «Заря Неманаса», в том числе лидер последней Ремигиус Жемайтайтис, не участвовали в голосовании, хотя находились в зале. Ранее они критиковали идею выхода из конвенции.

После решения Сейма выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, Литва вместе с союзниками готовится к их производству и закупке.

«Самое главное - мы готовимся к производству и приобретению мин. Этот важный шаг мы предпринимаем вместе с другими странами региона: Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией», - цитирует LRT заявление министра обороны Литвы Довиле Шакалене.

«Российские солдаты не пересекут наши границы, грязных их сапог здесь никогда не будет», - добавила Шакалене.

Согласно заявлению Министерства обороны страны, с момента ратификации документа в 2003 году ситуация с безопасностью в регионе кардинально ухудшилась, а угрозы со стороны России и Беларуси значительно возросли.

В конце апреля правительство Эстонии объявило о выходе из конвенции, а президент Латвии подписал ранее принятый в Сейме закон, предусматривающий выход страны из соглашения.

Международный комитет Красного Креста назвал решение стран Балтии выйти из конвенции «опасным препятствием для защиты гражданского населения во время вооружённых конфликтов».

Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после вручения соответствующих документов генсеку ООН.

Участниками Оттавской конвенции на сегодня являются все страны Европейского союза.