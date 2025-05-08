Фото Бронзовый солдат уже утопает в красных гвоздиках

День Победы 8 мая знаменует окончание Второй мировой войны в Европе – 80 лет назад командование союзных войск приняло в Берлине безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.

Во многих странах в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В России же День Победы традиционно отмечается 9 мая.

Жители Таллинна несут красные гвоздики к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны.

Тем временем Департамент полиции и погранохраны (PPA) с 8 мая ввел запрет на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию России в Украине.

Запрет будет действовать в Харьюмаа, а также в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа до 10 мая включительно.​

По словам главы Пыхьяской префектуры полиции Атса Кюбарсеппа, запрещены любые собрания, на которых используется запрещенная символика агрессора, разжигается ненависть или иным способом поддерживается агрессия.

«Это означает, что в эти дни нельзя проводить шествия, митинги или выступления. Пропаганда и поддержка войны, действий путинского режима, и его военных преступлений в Украине символами, словами или поступками запрещены», - поясняет Кюбарсепп.

Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет работать в Таллинне, а также в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа усиленными силами, чтобы обеспечить общественный порядок и при необходимости быстро вмешаться в случае правонарушений.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент, то есть без символов, поддерживающих агрессию и запрещённых законом», - дополняет картину префект.

По его словам, полиция будет реагировать на нарушения как в городах, так и в интернете. За организацию запрещенных публичных собраний предусмотрены штрафы или тюремное заключение сроком до одного года.

Полиция будет задерживать людей, агитирующих за участие в запрещенных собраниях или помогающих организовывать такие собрания иным способом.