Фото Бронзовый солдат уже утопает в красных гвоздиках

Жители Таллинна несут красные гвоздики к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны. Полиция, тем временем, напоминает о запрете на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию России в Украине.
День Победы 8 мая знаменует окончание Второй мировой войны в Европе – 80 лет назад командование союзных войск приняло в Берлине безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.
Во многих странах в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
В России же День Победы традиционно отмечается 9 мая.
Жители Таллинна несут красные гвоздики к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны.
Тем временем Департамент полиции и погранохраны (PPA) с 8 мая ввел запрет на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию России в Украине.
Запрет будет действовать в Харьюмаа, а также в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа до 10 мая включительно.
По словам главы Пыхьяской префектуры полиции Атса Кюбарсеппа, запрещены любые собрания, на которых используется запрещенная символика агрессора, разжигается ненависть или иным способом поддерживается агрессия.
«Это означает, что в эти дни нельзя проводить шествия, митинги или выступления. Пропаганда и поддержка войны, действий путинского режима, и его военных преступлений в Украине символами, словами или поступками запрещены», - поясняет Кюбарсепп.
Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет работать в Таллинне, а также в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа усиленными силами, чтобы обеспечить общественный порядок и при необходимости быстро вмешаться в случае правонарушений.
«Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент, то есть без символов, поддерживающих агрессию и запрещённых законом», - дополняет картину префект.
По его словам, полиция будет реагировать на нарушения как в городах, так и в интернете. За организацию запрещенных публичных собраний предусмотрены штрафы или тюремное заключение сроком до одного года.
Полиция будет задерживать людей, агитирующих за участие в запрещенных собраниях или помогающих организовывать такие собрания иным способом.
За разжигание ненависти и использование символики агрессии предусмотрено наказание в виде штрафа до 2400 евро или ареста.