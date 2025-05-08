Туровский о медведе в Таллинне: его единственная проблема – найти дорогу домой

Почему дикие животные приходят в город? По словам зоолога Алексея Туровского, это может происходить по разным причинам. Например, волки - крайне осторожные животные, и если они все же оказываются в городе, то чаще всего это молодые особи, которые сбились с пути.

Рыси, особенно молодые, настоящие странники. У них превосходное обоняние, и в Таллинне у них есть четкая цель. «Всего за несколько дней они могут дойти до зоопарка. Рыси идут туда, где уже есть другие рыси - для них это как маяк», - объясняет Туровский.

С бурым медведем ситуация иная. «Он не ищет неприятностей и не станет никого преследовать или атаковать по собственной инициативе», - подчеркивает зоолог.

«Если медведь заблудился в городе, его главная задача - найти дорогу обратно. Уверен, он уже нашел свои следы и вернулся тем же путем, каким пришел».

Почему медведь оказался в городе, точно сказать трудно. Туровский лишь отмечает, что весна - самое трудное время в жизни диких медведей.

Он добавляет, что медведи от природы спокойные, практичные, всеядные и очень сильные животные, способные развивать скорость до 40 км/ч. «Это гламурный зверь - любит сладкое и тепло. Он одиночка, но при этом умеет общаться», - говорит зоолог. По его словам, медведи могут быть непредсказуемыми, но на людей, как правило, не нападают.